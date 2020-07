Maurice : les parents de Maël, nourrisson hospitalisé, lancent un appel à la solidarité

Maël, bébé de 2 mois, est un grand prématuré. Il souffre de la gastroschisis. Son intestin se développe en dehors de son ventre. Cette maladie rare est guérissable. Pour payer son hospitalisation et les soins à l'île Maurice, ses parents appellent à l'aide via l'association un rêve, un sourire.

Fabrice Floch •

140 sauvés par "Enn rev, enn sourir"

Maël est né avec l'intestin hors de son ventre. Ce grand prématuré, aujourd'hui âgé de 2 mois, n'a jamais quitté la clinique Wellkin de Beau Bassin-Rose Hill à l'île Maurice. Sur place, cette maladie rare, la gastoschisis, n'est pas inconnue des médecins. Le chirurgien pédiatre, le dr Kevin Teeroovengadum confie à Defimedia : "Nous avons déjà traité plus de dix cas similaires. Nous devons effectuer une opération chirurgicale pour placer l'intestin dans l'abdomen et effectuer un suivi pour s'assurer du bon fonctionnement. Maël va devoir être hospitalisé encore plusieurs semaines. Ses parents ont besoin d'une aide financière".Quercy, le papa de Maël, s'est tourné vers "Enn rev, enn Sourir" pour trouver les fonds indispensables à la prise en charge de son enfant. Cette association mauricienne est intervenue auprès de 140 familles dont les enfants devaient être hospitalisés, à Maurice ou ailleurs dans le monde. Ils font appel à des artistes et des célébrités locales pour médiatiser leur action et sensibiliser la population.Cette fois encore, et malgré les difficultés financières que rencontrent de nombreux Mauriciens, suite à la crise sanitaire, des aides arrivent. Il faudra encore de nombreux dons pour payer tous les frais d'hospitalisation.La maman de Maël, Laeticia, attend avec impatience de pouvoir prendre son bébé dans ses bras et de savoir qu'il ne souffre plus. Cette anomalie génétique est spectaculaire et douloureuse pour l'enfant.