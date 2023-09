Maurice : un enfant de 10 ans filmé fumant du zamal

Deux jeunes Mauriciens ont été interpellés à Plaisance, ce vendredi 1er septembre 2023, par les services de police anti-drogue de la division Ouest de l’île sœur. Ils sont suspectés d’avoir fait fumer et filmer du "gandia" (Gandja en créole mauricien) à un enfant de 10 ans. Un fait divers qui a ne laisse personne indifférent à l’île Maurice.

Fabrice Floch •

La vidéo de cet enfant mineur fumant du "gandia" dans un "bong" a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux. Le moment de stupéfaction et d’indignation passé, les internautes ont alerté les forces de l’ordre. Le père du mineur a été le premier peiné et surpris en apprenant la nouvelle, écrit L’Express de Maurice : "J’ai été choqué par les commentaires des personnes qui m’ont injurié pour je ne sais quelle raison. C’est en visionnant cette vidéo, que ma femme et moi avons eu connaissance de cette affaire...".

Effondrés, les parents du jeune garçon, ont expliqué que cet incident est incompréhensible : "Je ne sais pas comment mon fils s’est retrouvé pris dans ce piège ; il a son groupe d’amis. Nous menons une vie décente, mais depuis cette affaire, notre réputation a été entachée. En plus, je viens de trouver un emploi dans une compagnie parce que j’ai à cœur l’avenir de mes trois enfants."



Deux Mauriciens de 17 ans interpellés



L’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) division Ouest est chargée des investigations. Les inspecteurs ont appréhendé deux suspects. Ils sont âgés de 17 ans. Lors des perquisitions, les policiers ont retrouvé le bong aperçu sur la vidéo.

Les deux jeunes ont été remis en libertés, mais restent à la disposition des services judiciaires.

Ce dossier a provoqué un véritable choc dans la société.

Dimanche, Monseigneur Jean-Michaël Durhône, qui a dirigé la cérémonie d’ordination diaconale de Yannick Casquette, a rappelé lors de son homélie l’importance pour les chrétiens, et plus encore pour les futurs prêtres, de faire preuve de compassion envers les parents démunis face à leurs enfants touchés par le fléau de la drogue, nous apprend Défimédia.