Maurice : un policier en garde à vue après l’évasion de deux détenus

Deux prévenus suspectés, de vols avec violence sont parvenus à quitter le poste de Stanley avec une facilité déconcertante. Les caméras ont révélé que le planton de service, le 5 janvier 2023, n’avait pas fermé le cadenas de la geôle. La carrière du policier a pris fin avec son placement en garde à vue.

Fabrice Floch •

C’est une évasion pour le moins rocambolesque, qui s’est produite dans l’île sœur, le 5 janvier 2023 peu après midi.

Deux Mauriciens, âgés de 22 et 27 ans, suspectés de vol avec violence n’ont pas eu besoin de creuser un tunnel, ni de plans à la façon de "Prison Break" pour prendre la poudre d’escampette. Ils ont juste bénéficié de l’inadvertance d geôlier. Le planton de faction, ce soir-là, a simplement oublié de fermer le cadenas de la cellule, écrit Radio-One.



Inutile de préciser que sa carrière au sein des forces de l’ordre mauricienne, pourtant de 15 ans, n’ira pas plus loin, pour l’instant.

Il s’évade par la fenêtre de la voiture de police



Le policier a été immédiatement placé en garde à vue en lieu et place des fugitifs. À l’issue de son audition par ses futurs anciens collègues, il a été présenté au tribunal. Le suspect a été inculpé pour : "Aiding and abetting a prisoner to escape" (Aider et encourager un prisonnier à s'évader).

Les investigations devront déterminer si le policier est coupable d’inattention ou complice des fuyards.

Une patrouille va également devoir se justifier après l’évasion d’un homme recherché pour infraction à sa liberté conditionnelle. Les policiers venaient de l’arrêter, mais il aurait profité d’un bouchon à Grand-Gaube, ville du Nord-Est de l’île Maurice, pour s’enfuir en passant par la fenêtre du fourgon. La porte étant verrouillée (fermeture enfant), les agents ont trop tardé à s’extraire du véhicule, nous apprend L'Express-de-Maurice.