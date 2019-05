Messe de l'Ascension : les fidèles se retrouvent au Maïdo et au Colorado

Le reportage d'Henry-Claude Elma et Daniel Fontaine

Ascension jusqu'au Maïdo pour la messe Reportage - Réunion La 1ère

© Henry-Claude Elma

Messe également au parc du Colorado

© Johanne Adamadorassy

En ce jeudi de l’Ascension, les catholiques célèbrent la montée de Jésus auprès de Dieu son père, et cela 40 jours après Pâques. Alors comme un symbole, les plus courageux avaient rendez-vous au petit matin à la Petite-France pour une montée à pieds jusqu’au Piton Maïdo où une messe est célébrée par Monseigneur Gilbert Aubry, l’évêque de La Réunion. Il est 5H, quelques fidèles se mettent en route dans la fraîcheur matinale. Devant eux, plus de 10kms à grimper pour rejoindre le sommet, mais guider par la foi l’ascension est rendue moins difficile.Les autres se sont rendus sur le site en voiture ou en bus, avec une petite laine sur les épaules, une écharpe autour du cou et un chapeau sur la tête pour une journée familiale pour la plupart. Une célébration suivie d’un déjeuner géant et d’un après-midi d’animations sur place.Et pour ceux qui ne peuvent pas se rendre jusqu’au Maïdo, les paroisses de Saint-Bernard et de Saint-Gabriel organisent aussi cette année une messe de l’Ascension au parc du Colorado, dans le quartier de La Montagne à Saint-Denis où près de 300 personnes se sont rassemblées pour prier. Là aussi un pique-nique partage est prévu pour cette fête qui représente l’une des plus importante du calendrier catholique qui annonce l’arrivée de la Pentecôte dans une dizaine de jours.