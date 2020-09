Meurtre d'André Camalon : sa femme et son fils témoignent aux assises

Ce mercredi s'ouvre devant la cour d'Assises le procès tant attendu du meurtre d'André Camalon. L'homme de 76 ans est décédé à la suite d'un cambriolage qui avait mal tourné, en avril 2017. Cette première journée d'assise a débuté par les témoignages des proches de la victime.

HM / Précilla Ethève •

A l'ouverture de l'audience, ce mercredi 22 septembre, Georges Loto et Sylvain Valentin reconnaissent leur implication. L'instigateur présumé du cambriolage, Jean-René Moulouma, lui, continue à nier son implication dans ce cambriolage mortel qui a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 avril 2017.



Et cela, malgré les preuves ADN et les différents témoignages de la femme et du fils de la victime de 76 ans. Jean-René Moulouma prétend être la cible d'un complot de sa famille et de ses complices.

Retour sur un cambriolage mortel

Plusieurs personnes ont eu l'occasion de témoigner, notamment un des gendarmes qui a répondu à l'appel ce soir-là. "Il a fallu cinq minutes pour se rendre au domicile des Camalon", dit-il. A l'heure arrivée sur les lieux du crime, les gendarmes ont retrouvé le septuagénaire inconscient sur son lit.Yvette Camalon, la femme d'André Camalon, dormait ce soir-là dans une autre pièce. Elle a été invitée à témoigner au matin de ce premier jour d'assises. La septuagénaire relate avoir entendu son mari hurler depuis l'autre chambre.Les agresseurs l'ont ligotée et menacée de mort, afin d'obtenir le code du coffre-fort. Face aux jurés, elle dit avoir reconnue "les grandes mains" et la voix de Jean-René Moulama. Une voix semblable, selon elle, à celle du père du principal accusé.Marjean Camalon, le fils des époux, a lui-aussi témoigné. Dans son récit, il relate la journée de ce vendredi 14 avril 2017. C'est dans les alentours d'une heure du matin, qu'il va recevoir un coup de téléphone de sa mère. Dès le lendemain, le fils et la mère déposent plainte auprès de la gendarmerie.Mais pour Me Henri Moselle, l'avocat de l'investigateur présumé, cette potentielle reconnaissance n'est pas concluante, puisque son client et la victime ne se fréquentaient pas et qu'ils se croisaient ponctuellement dans le quartier de Petit Saint-Pierre.Le procès avait été renvoyé en mars dernier, suite à la grève des avocats. Il est prévu pour durer trois jours. Les trois accusés encourent la réclusion criminelle à perpétuité.