Miss et Mister Jeunesse France 2023 : deux candidats Réunionnais et un combat

Émelyne Gonthier, 17 ans, originaire de l’Ouest et Quentin Boucher, 22 ans, domicilié dans l’Est, seront à Paris le 4 mars 2023, pour représenter La Réunion. Les Miss et Mister jeunesse 2022 de notre île espèrent décrocher le trophée national et sensibiliser le public sur l'urgence à engager la lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement.

Fabrice Floch •

Les concours de Miss et Mister ont toujours autant de succès dans notre île. Souvent, ils offrent à nos représentants la possibilité de défendre notre département au niveau national. C’est une fois de plus le cas, ce 4 mars 2023.

Émelyne Gonthier, 17 ans, Miss Jeunesse Réunion 2022 et Quentin Boucher, Mister Jeunesse Réunion 2022, représenteront notre île, à Paris.

Nos Miss et Mister Jeunesse 2022 se sont investis dans la lutte contre le harcèlement à l’école et sur les réseaux sociaux dont sont victimes de nombreux (ses) adolescents (es). Émelyne, qui a vécu cette douloureuse épreuve (accentuée par l’explosion d’Internet) veut sensibiliser l’opinion publique sur ce sujet, tout en transmettant un message d’espoir : "J’aimerais leur prouver qu’ils ne sont pas seuls et que tout s’arrange avec le temps et de la détermination."



La lutte contre le harcèlement en commun



Quentin Boucher, comme Émelyne Gonthier, a choisi cette élection pour l’absence de jugement concernant le physique. Il apprécie de pouvoir défiler sans répondre aux canons de la silhouette parfaite.

D'ailleurs, Quentin, comme Émelyne, fait de la lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement le cœur de son combat. Pendant un an, à chaque occasion, les deux représentants de la Réunion et peut-être de la France le 4 mars, tenteront de sensibiliser le public sur cette problématique.



L’élection de Miss et Mister Jeunesse, comme Miss ronde, ou Miss Mamy, sont sûrement moins suivies que Miss France, mais si les valeurs affichées sont tenues, alors elle mérite un coup de projecteur.

Il est possible de voter pour Émelyne Gonthier et Quentin Boucher (ici).