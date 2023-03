Mobilisation contre la réforme des retraites : défilés, convoi et perturbations dans les écoles prévus ce mardi

L’intersyndicale de La Réunion appelle à une nouvelle grande journée de mobilisation mardi 28 mars. Pas de blocage, mais bien un retour aux traditionnels défilés, avec tout de même un convoi dans le Sud.

LH •

La réforme des retraites mobilise toujours. L’intersyndicale nationale appelle à une 10ème journée de mobilisation ce mardi 28 mars. Un appel une nouvelle fois relayé à La Réunion.

Mais à la différence de la dernière grande journée de mobilisation, jeudi 23 mars, cette fois, les manifestants ne sont plus appelés sur les ronds-points de la zone portuaire, mais bien à retourner défiler dans les rues de Saint-Denis et de Saint-Pierre.

Défilé à Saint-Denis

Dans le Nord, un rassemblement est prévu dès 9h au Jardin de l’Etat. Les manifestants défileront ensuite. Le cortège empruntera notamment la rue Labourdonnais ou encore la rue Jean Chatel en direction du Barachois.

Les dockers de la Fédération CGTR Ports et Docks ont d’ores et déjà fait savoir qu’ils seront en grève pour 24 heures ce mardi 28 mars et qu’ils se joindront au cortège dionysien.

Convoi et défilé dans le Sud

A Saint-Pierre, l’intersyndicale a d’abord prévu un rassemblement au rond-point de Pierrefonds à 5h, d’où un convoi s’élancera en direction du rond-point du bien connu fast-food. Un cortège en partira ensuite, vers 9h, pour défiler jusqu’au front de mer de Saint-Pierre.

Des perturbations dans les écoles et les crèches

Dans le Nord :

A Saint-Denis, la ville annonce qu’elle sera dans l’impossibilité d’ouvrir le service minimum d’accueil. Les services de garderie et de restauration subiront eux aussi de fortes perturbations. La mairie recommande aux parents d’enfants scolarisés dans les écoles maternelles et primaires de se tenir informés et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la garde de leurs enfants, le cas échéant.

Dans l’Ouest :

Au Port, le service minimum d’accueil, la restauration, la surveillance méridienne et la garderie de fin de journée ne seront pas assurés dans les écoles. La Crèche Isnelle Amelin et le jardin d’enfants municipal ne pourront accueillir les enfants.

A La Possession, un service minimum d’accueil, le périscolaire et le pédibus seront organisés dans les écoles où le taux d’intention de grève n’est pas de 100%.

A Saint-Leu, la restauration scolaire et le service minimum d’accueil seront bien assurés dans les écoles maternelles et primaires, prévient la municipalité.

Dans le Sud :

Aux Avirons, seules deux écoles, Charles Emile Christ et Thérésien Cadet, subiront des perturbations. Le service minimum y sera mis en place. Les autres écoles maternelles et primaires fonctionneront normalement.

A l’Etang-Salé, le service minimum ne sera pas assuré. La restauration scolaire et le périscolaire ne pourront être assurés.

A Saint-Pierre, la commune ne sera pas en mesure d’assurer l’accueil, la restauration scolaire et la surveillance méridienne, compte tenu de l’incertitude sur le nombre de personnel communal susceptible de suivre le mouvement de grève. Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de pallier ces désagréments.

A Saint-Joseph, les services de restauration scolaire, de surveillance, d’entretien et de garderie ne pourront pas être assurés. Les parents sont invités à prendre leurs dispositions, le service minimum d’accueil ne pouvant être assuré dans aucune école.

Dans l’Est :

A Saint-Benoit, la restauration et la surveillance méridienne pourront être assurées sur l’ensemble des écoles, pour les enfants dont les enseignants seront présents. Dans le cas contraire, les parents devront prendre leurs dispositions pour assurer la garde de leurs enfants. Les accueils périscolaires fonctionneront normalement.

L’accueil ne sera pas assuré au Jardin d’enfants Les Bambinos, ni dans les unités Les Flamboyants, Lilas et Hirondelles de la crèche Les Ecureuils. L’accueil est en revanche maintenu pour la crèche Les Dauphins, mais des perturbations sont à prévoir.

Transports scolaires perturbés

La CIVIS prévient, il n’y aura pas de transport scolaire pour les écoles maternelles et primaires des communes de Saint-Pierre, l’Etang-Salé, Saint-Louis, Petite-Ile, Cilaos et Les Avirons. Pour les collèges et lycées, les services de transport scolaire sont maintenus avec un risque de perturbation.

A Saint-Benoit, le transport scolaire sera assuré pour l’ensemble des écoles.

Les syndicats demandent toujours le retrait de la réforme

Les opposants à la réforme des retraites demandent toujours le retrait de cette loi, imposée par le recours à l’article 49.3 de la Constitution par le gouvernement d’Elisabeth Borne, le lundi 20 mars. Malgré l’adoption du texte, les syndicats veulent continuer à mobiliser.

Face au mépris, aux contre-vérités et l’entêtement incompréhensible et dangereux du chef de l’Etat et du gouvernement, nous répondons par la légitimité de nos revendications et l’exigence de justice sociale et de partage de la richesse. Intersyndicale de La Réunion

La mobilisation de la journée du jeudi 23 mars a renforcé leur conviction : " Ni le 49.3, véritable aveu d’échec de ce gouvernement, ni l’intervention télévisée du président de la République n’ont altéré notre détermination à combattre la réforme des retraites et à en obtenir l’abandon. "