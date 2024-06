Mois des Visibilités LGBTQIA+ : à Saint-André, un pique-nique arc-en-ciel contre les discriminations

L'ambiance est conviviale et festive au Parc du Colosse, à Saint-André. Pour clôturer le mois des visibilités LGBTQIA+, la deuxième édition du pique-nique arc-en-ciel a rassemblé une soixantaine de personnes. Un événement ouvert à tous, qu'importe son genre ou encore son orientation sexuelle.

Les drapeaux arc-en-ciel flottent sur le site du Parc du Colosse, à Saint-André. Les marmites sont posées sur les tables, avec les samoussas, bonbons piments et autres denrées de la cuisine réunionnaise.

Chacun a ramené ce qu'il peut pour ce pique-nique partage organisé par l'association Pilon afin de clôturer le mois des visibilités LGBTQIA+.

Le pique-nique arc-en-ciel : un moment de partage

L'idée de cette journée est de partager un moment convivial et surtout de pouvoir allier son identité réunionnaise à son appartenance à la communauté LGBTQIA+. L'objectif est de montrer que les deux ne sont pas indissociables.

Là, on permet à des personnes rejetées par leur famille de pouvoir se retrouver dans un cadre festif, familial, convivial et de pouvoir retrouver l’identité créole réunionnaise. Terry Grimoire, président de l'association Pilon

Lutter contre les discriminations

L'objectif premier de l'association Pilon reste le même. Encore une fois, il s'agit de lutter contre les discriminations et de ré-intégrer les personnes victimes d'exclusion sociale.

"On veut mettre en place des événements qui mélangent à la fois la créolité, les personnes LGBTQIA+ et la famille. Cette année, il y a des familles et des enfants présents. Il y a des frères, sœurs, cousins et cousines qui viennent nous soutenir", dit fièrement Terry Grimoire, qui se sent reconnaissant pour cette belle journée où le partage est à l'honneur.

Un événement LGBTQIA+ à Saint-André, une première

Après la marche des visibilités à Saint-Denis le mois dernier, coup de projecteur dans l'Est ce mois-ci.

Pour cette deuxième édition, c’est le Parc du Colosse à Saint-André qui est choisi et ce n'est pas par hasard. Une volonté de mettre l’éclairage sur un secteur ou peu d’évènements LGBTQIA+ sont organisés.

Dans l’association Pilon, on fait beaucoup d’événements queer à Saint-Denis et très peu dans l’Est. Il faut étendre les manifestations, surtout dans les zones isolées. Terry Grimoire, président de l’association Pilon

Un message de tolérance

Parmi les participants, certains ne font pas partie de la communauté LGBT mais souhaitent partager un message de tolérance au travers de leur présence.

Face aux discriminations auxquelles est confrontée cette minorité, se retrouver et célébrer les diversités n’est plus seulement une envie, mais réellement un besoin pour la communauté. Un besoin auquel répond ce pique-nique.