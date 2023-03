Nouveau report de la fin des tickets de caisse imprimés

Particulièrement scruté en ces temps d’inflation, le ticket de caisse devait disparaître au 1er avril. Déjà reportée, cette disparition l’est à nouveau. Une bonne nouvelle pour les associations de consommateurs.

LH / Hermione Razafinarivo •

Une impression à la demande, et non plus systématiquement, certains commerçants le proposent déjà à leurs clients. A partir du 1er avril, la démarche devait se généraliser, finalement la mesure ne sera pas encore appliquée.

Reportée jusqu’en août

Initialement rendue obligatoire au 1er janvier, la fin du ticket de caisse systématiquement imprimé avait été repoussée au 1er avril. Repoussée une nouvelle fois, cette mesure est un moyen de limiter le gaspillage, mais vu le contexte économique, le gouvernement a décidé de temporiser. Elle n’entrerait donc en application qu’au mois d’août.

Une décision saluée par les associations de consommateurs

" Une sage décision vu le contexte de hausse des prix ", se félicitent les associations de consommateurs. Pour le président d’UFC Que Choisir à La Réunion, ce n’est pas le meilleur moment en raison de l’inflation. D’après une enquête menée par l’association, un consommateur sur 4 constate des erreurs.

C’est une preuve d’achat permettant de vérifier l’exactitude du montant de la transaction, et demander un remboursement surtout en cas de rappel de produit ou d’échange en cas de problème. Jean-Marie Pothin, président d’UFC Que Choisir

Vérification systématique des prix pour certains clients

Dans les hypermarchés, les clients sont assez divisés. Certains ne voient pas l’intérêt d’un ticket, tandis que d’autres détaillent chaque ligne du précieux morceau de papier dès la sortie du magasin.

Je m’y suis mise depuis peu, parce que souvent je regardais quand j’étais à la maison et je me rendais compte qu’il y avait très souvent 3, 4, 5 euros d’écart. Stéphanie, une cliente

Pas idéal pour lutter contre le gaspillage du papier

La consommatrice aimerait pourtant agir plus écologiquement en se passant de ce énième support papier.

C’est malheureux parce qu’à l’époque où justement on essaie de limiter le support papier, on est obligé de la demander pour vérifier vraiment ses courses avant de quitter le magasin.

Pour gaspiller moins de papier, certains optent pour la version numérique.