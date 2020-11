Nouveaux contrôles à Saint-Gilles : cinq établissements épinglés pour le non-respect des protocoles sanitaires

Hier soir, les gendarmes ont procédé au contrôle de plusieurs établissements à Saint-Gilles. Cinq d’entre eux ont été épinglés pour le non-respect des mesures sanitaires. Le préfet a prévenu qu’il pourrait prononcer la fermeture partielle des bars et restaurants la nuit.

HA avec Céline Latchimy-Irissin •

Un établissement en état de récidive

Nouvelle opération de contrôles dans les bars et restaurants de Saint-Gilles

Pendant deux heures hier soir, les gendarmes de la compagnie de Saint-Paul ont patrouillé dans les rues de Saint-Gilles, avec pour mission de vérifier que les mesures annoncées par le préfet Jacques Billant vendredi soir étaient bien respectées.Certains semblaient ne pas encore avoir intégré l’obligation désormais générale de porter le masque dans les espaces publics. Dix personnes ont ainsi été verbalisées pour cette raison. Elles ont ainsi dû s’acquitter d’une amende de… 135 euros.L’attention des gendarmes étaient également portée sur les bars et restaurants du secteur. Le préfet l’a déploré dans son allocution télévisée vendredi soir : les contrôles réalisés dernièrement ont montré que les protocoles sanitaires n’étaient pas respectés dans plusieurs établissements de Saint-Gilles, de l’Hermitage mais aussi du front de mer de Saint-Pierre.D’où cette décision de durcir le ton et surtout les sanctions administratives en cas d’infraction, en faisant notamment passer de 10 à 20 jours la durée de fermeture administrative en cas de manquement.Au final, 25 établissements ont été contrôlés et cinq d’entre eux ont été signalés pour des infractions dont un en récidive. Que leur était-il rapproché ? Des anquements au niveau de l’affichage ou encore du port du masque et notamment chez les personnels, mais aussi le non-respect de la jauge maximum. Ou encore le fait que les tables étaient trop rapprochées.