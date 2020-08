Nouveaux signalements de cas avérés dans les établissements scolaires, les élèves renvoyés chez eux

Ce lundi encore, cas avérés et suspicions ont été signalés dans plusieurs établissements de l’île. A Sainte-Anne, à Saint-Benoît, au Tampon ou encore à Saint-André, des élèves et des personnels ont été renvoyés chez eux, dans l’attente des recommandations de l’ARS.

La cellule de crise du rectorat fait un point quotidien

La procédure est toujours la même : lorsqu’un cas est signalé, qu’il soit avéré ou qu’il s’agisse d’une confirmation, l’ensemble des élèves et personnels qui ont pu être en contact avec lui sont renvoyés chez eux. En attendant la recommandation de l’ARS, ils doivent rester à leur domicile et contacter leur médecin. Le dépistage est alors recommandé.Parents d’élèves et personnel sont systématiquement informés par les chefs d’établissement assure le rectorat, qui suite à la recommandation de l’Agence Régionale de Santé pourra ordonner le maintien à domicile, voir la quatorzaine.Ce lundi, la cellule de crise du rectorat confirme le signalement de cas avérés dans des établissements de Saint-André, Saint-Benoît ou encore sainte-Anne. Un point est fait chaque jour et transmis.Hier soir déjà, le rectorat a transmis une liste des fermetures partielles ou totales dans les écoles, collèges et lycées. Des établissement situés sur les communes de Saint-Denis, Saint-André, Le Tampon, Saint-Joseph ou encore Saint-Louis.Ce lundi 24 août, des cas avérés ont de nouveau été signalés. Ainsi, après le signalement de deux cas confirmés au collège Bassin Bleu de Sainte-Anne, les élèves d’une classe de 6ème et d’une classe de 3ème ainsi que leurs enseignants ont été renvoyés chez eux à la mi-journée.A Saint-Benoît, un cas Covid+ a également été confirmé au lycée Amiral Bouvet, les personnes contacts sont aussi rentrées chez elle.A l’école primaire Ary Payet de Saint-André, les élèves et les enseignants de trois classes de maternelle, soit deux de grande section et une de moyenne section, ont été renvoyés chez eux. Un élève a été confirmé positif au coronavirus. Il s’agirait d’un cas en lien avec un des foyers de contamination sur la commune.Les trois classes ont effectué la rentrée, échelonnée dans l’école, au même moment et les enfants auraient ainsi été en contacts. Sur recommandation de l’ARS et du rectorat, élèves et enseignants ont été placés en quatorzaine et devront effectuer un test de dépistage. Le reste de l’école fonctionne normalement.