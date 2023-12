Olivia, Evan, Livia, Ilyahnn : les premiers bébés de Noël à La Réunion

En ce lundi 25 décembre, jour de Noël, jour de célébration de la nativité, plusieurs bébés ont choisi de pointer le bout de leur nez à La Réunion. Olivia, Evan, Livia, ou encore Ilyahnn sont nés au CHU Sud et Nord. De beaux cadeaux pour les parents.

LP / Hermione Razafinarivo •

"C’est notre petit miracle de Noël que l’on n’attendait pas pour le 25 décembre", sourit Géraldine, la maman. La petite Olivia est née à 4h du matin. Elle pèse 2,6 kilos et se porte à merveille. "Elle est née par césarienne, tout s’est bien passé", confie sa maman qui accueille son troisième enfant.

"On pensait passer le réveillon tranquille, mais c’est un joli cadeau ! s’exclame le papa, ravi. D’habitude on va à l’église voir l’enfant dans la crèche et là on a un bébé, quoi de mieux ?".

Le premier né à 00h09

Ce lundi 25 décembre, les catholiques célèbrent la naissance de Jésus Christ, fils de Dieu, et c’est aussi le jour choisi par certains bébés de La Réunion pour pointer le bout de leur né.

Le premier bébé de Noël serait arrivé au CHU Sud, un petit garçon né à 00h09. Un autre petit garçon est né à 2h18, suivi de la petite Livia née à 2h19.

Ilyahnn a lui pointé le bout de son nez à 4h44. "C’était prévu pour janvier, mais j’ai eu des contractions ce matin, et j’ai accouché, c’est un cadeau", confie Natihla.

Ilyahnn né a 4h44, sa maman Natihla • ©Hermione Razafinarivo

Un petit miracle

Après le lever du jour, à 7h10, Rose a aussi accouché d’Evan. "C’est un super beau cadeau, confie la maman. Je suis croyante et fière car c’est un petit miracle de Dieu que notre fils soit arrivé aujourd’hui".

Réunion La 1ère souhaite la bienvenue aux bébés de Noël et félicite chaleureusement les heureux parents.