On vous dit pourquoi le temple Tamoul Narassingua Péroumal va devenir le monument préféré des Français

L'émission de Stéphane Bern "Le monument préféré des Français" revient en 2020. Et La Réunion est à l'honneur avec le temple Tamoul Narassingua Péroumal qui fait partie des 14 monuments nominés.Les votes déterminant quel monument sera le grand gagnant s'arrêtent le 26 juillet. Le temple a besoin de vous. Pour voter, il suffit de vous rendre sur cette page , de sélectionner le temple (ne sélectionnez pas un autre monument hein !) puis de valider en bas de page. Alors votez en masse.Vous n'êtes pas convaincu ? Alors on vous donne trois raisons pour lesquelles le temple DOIT être élu.Le temple se situe à la Ravine Blanche, à Saint-Pierre. Allez au temple, fermez les yeux, prenez une inspiration, rouvrez les. Vous voilà en Inde. Lors des deux fêtes importantes de l'année (le cavadee, qui se déroule pendant 10 jours mi-avril, dédié à la divinité Moulouga et la fête de Vishnu, du 17 septembre au 17 octobre, dédiée à la divinité Vishnu), le temple reçoit près de 3000 fidèles qui viennent célébrer et prier.Le temple a été érigé au XIXème siècle par des engagés Indiens qui avaient fait naufrage au large de Saint-Pierre. Le temple Péroumal a été bâti dans les traditions indiennes. De 1997 à 2010, il a été restauré par des artistes du Sud de l'Inde dans un souci du détail et de la précision. De nombreaux symboles et divinités ont été représentés à l'extérieur et à l'intérieur du temple, sans renier le passé. La statue la plus ancienne, celle de Narassingua Paroumalà, a été amenée en 1860 du Tamilnadou.Certains diront que c'est chauvin... et ils auraient raison ! Faire gagner le temple de Saint-Pierre, c'est montrer La Réunion, à travers son patrimoine, mais également sa culture, multi-cultuelle. Et même si on aime la Citadelle et le Lion de Belfort en Bourgogne Franche-Comté par exemple, on préfère, il n'y a pas photo, nos temples et notre péi.Le temple compte sur vous pour voter. Le résultat sera connu en septembre lors de la diffusion de l'émission. En attendant, on vous propose derevoir le reportage de Loïs Mussard.