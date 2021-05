Onze Réunionnais reçoivent le Prix Départemental du Mérite

LP •

"Ce sont des citoyens d’exception aux parcours singuliers", estime le Département de La Réunion qui a récompensé onze Réunionnais. Ce Prix Départemental du Mérite a été remis jeudi 27 mai, dans l’Hémicycle du Département.

Récompenser des talents

Ces citoyens "ont contribué et contribuent encore, à leur manière, au dynamisme artisanal, sportif ou agricole du territoire, à la promotion et à la diffusion de notre culture, ou encore au renforcement des solidarités dans une société en plein délitement », poursuit le Département. Il salue « leur volonté, leur ingéniosité, leur humanité et leur talent".

Entre 2006 et 2020, ce Prix a été décerné à de nombreuses personnes pour leur investissement dans l’éducation et la jeunesse, leur engagement dans des domaines divers comme l’agriculture, l’artisanat, le handicap, la famille, la culture, la vie associative… C’est dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire de la Départementalisation en 2006, que le Prix Départemental du Mérite avait été créé.

Les nominés