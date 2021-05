Opération anti-pousse : 65 infractions relevées à Saint-Pierre

IP •

La Police Nationale a mené une opération d'envergure à Saint-Pierre, au cours de l'après-midi du dimanche 9 mai 2021, afin de prévenir un éventuel phénomène de "pousse" sur le secteur de Pierrefonds.



Les fonctionnaires de police des commissariats de Saint-Pierre et de la Ravine des Cabris, appuyés par les effectifs de la compagnie départementale d'intervention (CDI) dépêchés spécialement de Saint-Denis, et du service de la police aux frontières (SPAFA) de Pierrefonds, ont procédé au contrôle d'un nombre significatif de véhicules légers et de deux-roues.



Cette importante mobilisation a permis de relever 65 infractions au Code de la route. Elle a également empêché la pratique de rodéos sauvages, qui met en danger non seulement les jeunes qui s'y adonnent, mais aussi tous les usagers de la route.

Des opérations "anti-pousse" seront reconduites régulièrement à Saint-Pierre et à Saint-Denis annoncent les autorités.