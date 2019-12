Opérations route bleue : " même en fin d’année, il n’y aura pas de cadeau "

Les forces de l’ordre l’annoncent, elles ne relâcheront pas leur attention en cette fin d’année. Elles n’ont d’ailleurs pas attendu. Hier, jeudi 19 décembre, lors d’un contrôle concerté, et annoncé, 172 contraventions et 7 délits ont été relevés en à peine deux heures.

L’opération route bleue d’hier, jeudi 19 décembre, avait beau avoir été annoncée, le bilan est sans appel, selon les forces de l’ordre.Lors du contrôle concerté, de la police nationale et de la gendarmerie, qui a duré deux heures hier après-midi, 172 contraventions ont été relevées, ainsi que 7 délits.Face à ces chiffres, les autorités annoncent qu’elles vont renforcer les contrôles et préviennent : " même en fin d’année, il n’y aura pas de cadeau ".Parmi les usagers de la route qui ont été interceptés lors de ce contrôle, 65 contraventions ont été relevées à leur encontre. 19 l’ont été pour excès de vitesse, dont 3 pour des deux-roues.Les forces de l’ordre ont également verbalisé à 13 reprises pour des manquements aux règles de conduite, telles que des franchissements de lignes continues, le non-respect des distances de sécurité, des refus de priorité ou encore des défauts d’équipements de protection pour les motards.En plus de ces contrôles, un véhicule radar banalisé a flashé 107 usagers de la route en excès de vitesse. Un conducteur a été pris à 127 km/h sur une portion limitée à 90 km/h.Enfin, 7 usagers, auteurs de délits, ont fait l’objet de procédure. Un avait fait usage de stupéfiants, deux circulaient sans assurance, deux autres conduisaient sans permis et un portait une arme de catégorie interdite.Un conducteur a également tenté de fuir un contrôle. Il a été intercepté et placé en garder à vue. Un véhicule a été immobilisé et un autre est parti à la fourrière.