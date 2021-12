Orange et Free se placent en tête de la course à la 5G, attendue pour 2022 à La Réunion

Les opérateurs de l’île attendent avec impatience le déploiement de la 5G à La Réunion prévu pour 2022. Tous détiennent désormais des fréquences nouvelles générations mais Orange et Free remportent les plus rapides.

Pas de date connue pour l’instant. Mais le déploiement de la 5G sur l’île est attendu avec impatience. Tous les opérateurs ont déjà acheté des fréquences nouvelles générations. Mais Free et Orange viennent de remporter les enchères pour des fréquences 700MHz, les plus rapides.

Eric Grand, directeur technique Orange Réunion Mayotte : "Nous sommes très heureux d’avoir réussi à obtenir ce bloc de fréquences qui va nous permettre d’améliorer notre qualité de réseau à la fois en termes de couverture et d’expérience client."

Si elle est déployée, la 5G permettra des débits 100 fois plus rapides que la 5G, et un réseau plus performant dans les zones excentrées. "Ça pourrait permettre à beaucoup plus de personnes d'avoir du réseau", se réjouit une habitante.

Plus de débit dans les bâtiments

Tous les opérateurs locaux sont dotés de 5Mhz de ces nouvelles fréquences.Telco Océan Indien et Orange ont payé 5 millions d'euros chacun pour en obtenir le double. "Ce sont des fréquences basses qui vont nous permettre d’améliorer la qualité dans les bâtiments, notamment les débits," précise Eric Grand, directeur technique Orange Réunion Mayotte.

Déjà déployée dans l'Hexagone, la 5G est attendue par les usagers Réunion, qui ont déjà acheté pour certains le téléphone permettant son utilisation.