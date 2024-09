Palmiste sauvage : six camps de braconniers démantelés dans l'Est de La Réunion

Opération de lutte contre le trafic de palmiste sauvage. Au cours des dernières semaines, les équipes du Parc national de La Réunion ont démantelé six camps de braconnage dans la région Est. Une pratique qui n'est pas sans conséquences pour l'environnement.

HA / Ophélie Maraval •

C'est un constat dressé par le Parc national de La Réunion : le palmiste sauvage se fait de plus en plus rare en milieu naturel et il a même quasiment disparu des forêts de basse altitude. La faute au braconnage qui est considéré comme la première menace de disparition de ces palmistes.

Alors, les agents du Parc travaillent d'arrache-pied pour lutter contre leur trafic. Au cours des dernières semaines, six camps de braconnage ont été démantelés dans la région Est de l'île. Ce qui permet de se faire une idée de l'ampleur du phénomène.

Vecteur de pollution

Pour les braconniers, ces installations de fortune en pleine nature leur permettent d'être au plus près des zones où subsistent les derniers plants de palmiste. Et lorsqu'ils abandonnent ces camps, ils ne s'embarrassent pas des quantités importantes de déchets sauvages qu'ils laissent sur place... Des déchets plastiques et métaux qui peuvent ensuite se disperser dans la nature.

Pour débusquer ces camps souvent placés dans des endroits isolés et difficiles d'accès, les agents du Parc ont dû faire plusieurs heures de marche. Sur place, ils ont pu constater la quantité phénomènale de déchets laissés sur place.

A Bras-Panon, six camps de braconnage ont été démantelés, ce qui représente plusieurs mètres cube de déchets • ©Ophélie Maraval

Les nombreux déchets abandonnés par les braconniers à Bras-Panon ont dû être évacués par hélitreuillage • ©Ophélie Maraval

5 m3 de déchets évacués cette année

Des déchets qui ont dû être évacués dans des big-bags par hélitreuillage ce jeudi 19 septembre. La dernière évacuation a eu lieu à Bras-Panon à hauteur du chemin de la Cascade du Chien où ces grands sacs ont été conduits vers la déchetterie. Cette année, ce sont environ 5 m3 de déchets qui devraient être évacués de la forêt.

De quoi se rendre compte de visu de la pollution engendré par le braconnage. Plusieurs espèces de palmistes sont menacées et certaines sont même en danger critique de disparition et figurent ainsi dans la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature en France.

Une situation qui ne semble pas émouvoir davantage les braconniers, guidés par l'appât du gain. Sur le marché noir, un choux palmiste est en effet vendu entre 15 et 25 euros le kilo.