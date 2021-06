Deux personnes seraient décédées à La Réunion à cause du dysfonctionnement des numéros d'urgence

GM •

Depuis hier soir, une panne affecte de façon aléatoire les numéros d'urgence de toute la France. Difficile alors de passer un appel vers le 15, 17, 18 ou encore le 112. Un dysfonctionnement lié à une panne de réseau chez l'opérateur Orange. Selon un porte-parole du groupe, le réseau a été rétabli dans la nuit. Tout est revenu à la normale mais le réseau reste sous surveillance notamment avec la "montée en charge des prochaines heures" a-t-il précisé.

Deux décès à La Réunion seraient imputables au dysfonctionnement

Le ministre de l'Intérieur a réuni ce matin, en urgence les préfets et les services mobilisés, au centre interministériel de crise. Gérald Darmanin s'est ensuite exprimé lors d'une conférence de presse et a qualififié ces "dysfonctionnements de graves et inacceptables". Surtout lorsque l'on sait l'importance des numéros d'urgence, et d'ajouter "le numéro 18 c'est en moyenne 50 000 appels par jour, le numéro 17, 36 000 par jour, numro 15, 85 000 par jour".

Il nous faudra un peu de temps pour connaître le bilan de la nuit dernière reconnaît le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin a précisé que trois décès en France hier soir seraient imputables à ce dysfonctionnement dont deux à La Réunion. La préfecture confirme ce matin, cette information.

Numéros de téléphone d'urgence du Samu et de la gendarmerie

Si le problème persiste, la préfecture de La Réunion a rappelé quelques consignes, "si votre appel d’urgence au numéro 15 n’aboutit pas, renouvelez votre appel autant de fois que nécessaire pour que la communication aboutisse, si possible depuis un poste mobile". Et de préciser les numéros d'urgence du Samu pour La Réunion :

06 92 26 76 80

06 92 87 76 01

06 92 87 76 02

02 62 90 29 23

02 62 20 15 15

La gendarmerie de La Réunion a également activé une ligne spéciale : 02 62 40 87 09