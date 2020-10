"Papas premiers pas" : un atelier 100 % masculin sur la parentalité

Ce mercredi, à la CAF de Beauséjour, six papas ont assisté à un cours sur la parentalité. Préparer l’arrivée de bébé, apprendre à changer des couches, comprendre les besoins de son nourrisson… Des points essentiels abordés lors d’un atelier.

Un atelier 100 % masculin

Comprendre son bébé

C’est un atelier un peu particulier qui a ouvert ses portes à Beauséjour. Médicaments, lingettes, biberon… Les bons gestes à avoir sont expliqués, dans la bienveillance, à de futurs papas.Composé uniquement d’hommes, cet atelier gratuit, organisé par la Caisse d’Allocations Familiales, CAF, prépare les futurs papas à l’arrivée de leur bébé. La plupart sont parents pour la première fois et se sentent un peu perdus. Pour qu’ils aient les bons gestes, ils sont aiguillés par Serge Lebon, coach parental.Pour d’autres, comme Houssen, la parentalité ce n’est pas nouveau, mais "on en apprend jamais assez" précise ce père qui, avec sa femme, attendent leur sixième enfant.L’atelier attire aussi des curieux comme Jonathan. Le jeune homme se renseigne d’ores et déjà afin d'être prêt, le jour où avec sa compagne, ils attendront leur premier enfant.Les participants apprennent à traduire les pleurs et à choisir les accessoires adéquats.Et les futurs papas s’entraînent sur des poupées mis à leur disposition. Ils sont initiés aux diverses manipulations du quotidiens avec un bébé : les positions qui l’apaisent par rapport aux coliques, les soins, l’hygiène, l’habillage et le portage. Toutes les questions y sont posées, sans jugements. L’objectif est de se sentir aussi calé que sa compagne.Depuis son lancement en mars dernier, l’atelier a déjà permis le coaching d’une soixantaine de futurs papas.