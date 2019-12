Parcoursup, c'est parti

Depuis le 20 décembre 2019 et jusqu'au 22 janvier 2020, l'application web Parcoursup est ouverte pour permettre aux futurs étudiants de découvrir les différentes formations proposées sur la plateforme.

Léa Ramsamy •

Une ouverture pendant les vacances de l'été austral de La Réunion

Calendrier de Parcoursup

Du 20 décembre 2019 au 22 janvier 2020 : la première phase de Parcoursup est donc une phase de découverte.

Du 22 janvier au 12 mars inclus : c'est pour les futurs étudiants la phase d'inscription et de formulation des voeux.

Du 13 mars au 2 avril inclus : c'est le moment de la confirmation des voeux.

Du 19 mai au 17 juillet : les futurs étudiants reçoivent des réponses et choisissent leurs formations, c'est la phase d'admission.