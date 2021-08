Pass sanitaire obligatoire : des personnels soignants manifestent devant l’ARS

Journée de mobilisation chez les personnels soignants. La CGTR Santé-Action appelle à la grève ce mardi 31 août. Un rassemblement est organisé ce matin devant les locaux de l’ARS à Sainte-Clotilde. Une audience a été demandée auprès de ses responsables.

LH avec GB •

Le préavis de grève, qui a débuté ce mardi 31 août à 00h00, concerne la " période dite obligation vaccinale et pass vaccinal ". La CGTR Santé-Action, qui en à l’origine, veut s’opposer à ce qu’elle considère être une " atteinte aux libertés ".

Une centaine de personnels du secteur sanitaire et médico-social s’est ainsi rassemblée à 10h devant les locaux de l’Agence Régionale de Santé de La Réunion, à Sainte-Clotilde.

Contre l’obligation du pass sanitaire

" Les héros d’hier pointés du doigt aujourd’hui ", dénonce le syndicat. " S’il y a des femmes et des hommes qui ont assumé leurs responsabilités dans cette crise, ce sont bien ceux qui ont soigné au péril de leur santé et de leur vie ! ", écrit-il.

Avec le pass sanitaire, selon la CGTR Santé-Action, « une partie de la population sera amenée à contrôler l’autre ». Elle dénonce le fait qu’il est ainsi imposé aux salariés de communiquer des données à caractère personnel de nature médicale à l’employeur, ainsi qu’à tout salarié « habilité » par ce dernier à opérer un contrôle du pass sanitaire.

" Nous ne sommes pas contre la vaccination mais contre des modalités d’obligation inscrites dans la loi. Nous sommes contre les sanctions salariales. " CGTR Santé-Action

Une " gestion calamiteuse " de la santé publique

L’organisation syndicale s’oppose à la loi de gestion de la crise sanitaire et " à toute mesure antisociale et liberticide ". Elle invite les travailleurs à " rester unis sur des objectifs communs " et à " frapper ensemble contre l’état d’esprit répressif du gouvernement et sa politique déjà ancienne de sabotage de la santé publique ", " quelle que soit l’opinion des uns et des autres sur la vaccin ".

La CGTR Santé-Action dénonce la "gestion calamiteuse" dans les hôpitaux, comme dans " beaucoup d’autres secteurs ". Elle évoque des règles de gestion capitaliste, imposant "rentabilité", "équilibre des comptes", "contraintes budgétaires", sans plus parler de "patients" mais de "clients", explique-t-elle.

Retrait du pass sanitaire et reconnaissances en maladie professionnelle

Les manifestants, réunis devant l’ARS, demandent à être reçus. Ils souhaitent ainsi faire état de leurs revendications, parmi lesquelles :