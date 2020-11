Pauvreté: 9 villes réunionnaises dans le top 20 des plus pauvres de France

L’observatoire des inégalités a publié, ce jeudi 26 novembre 2020, son second rapport sur la pauvreté en France. Parmi les données qui ressortent, les départements d’Outre-mer sont particulièrement touchés, en particulier La Réunion.



IP avec Harini Mardaye •

1 français sur 10 vit dans la pauvreté

La spécificité des DOM : 9 communes réunionnaises dans le top 20 des villes les plus pauvres dont 5 en tête de classement

©Observatoire des inégalités

©Observatoire des inégalités

©Observatoire des inégalités

Des quartiers prioritaires réunionnais dans le top 20 des plus pauvres

La synthèse du rapport présentée par Louis Maurin, directeur de l’Observatoire des inégalités:

La crise sanitaire, causée par la Covid-19, balaye de plein fouet le monde économique français depuis mars. S’il est encore trop tôt pour mesurer l’impact des périodes de confinement et de couvre-feu sur l’activité et le niveau de pauvreté, les effets se font déjà sentir sur le taux de chômage et le nombre d’allocataires du RSA qui progressent. A la fin de l’été dans l’hexagone, le nombre de foyers bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active avaitpar rapport au début de l’année 2020 soitsi l’on tient compte des conjoints et des enfants. Fin septembre, le nombre de chômeurs avait augmenté de, un chiffre qui devrait atteindre lesLe seuil de pauvreté en France est fixé àpour une personne seule. Ainsi, ce rapport indique quede personnes vivent avecen France soit 8,3% de la population. A La Réunion,, soit près de 220 000 personnes.Si l’on décortique les chiffres,de personnes sur les 5.3 millions recensées, vivent dans une situation de très grande pauvreté avec moins de 700 euros par mois net. Parmi ces 5.3 millions de personnes pauvres,sont des mineurs, pauvres car leurs parents le sont aussi,sont des jeunes adultes de 18 à 29 ans.Un volet de ce second rapport sur la pauvreté en France est consacré à la situation dans les Outre-mer. On y apprend que la pauvreté touche plus particulièrement les territoires ultramarins.et la Martinique se classent enet 2ème positions des régions, mais aussi des départements français, où la pauvreté est la plus élevée avec des taux respectifs deet 18% au seuil de pauvreté de 50 % du niveau de vie médian, niveau de vie qui partage la population en deux, la moitié gagne moins, l’autre moitié gagne plus, selon les données 2017 de l’Insee. La Guyane et Mayotte sont probablement dans des situations encore plus dramatiques, mais les données manquent précise le rapport.Ainsi, les niveaux de pauvreté ultramarins sont très loin des taux affichés par les Pays de la Loire ou la Bretagne, par exemple, où les taux oscillent autour de 6 %, c’est-à-dire un niveau quatre fois moins élevé qu’à La Réunion.Parmi les villes qui comptent plus de 20 000 habitants,où le taux de pauvreté est le plus élevé.affichent ainsi des taux deselon les données 2017 de l’Insee. Des niveaux de pauvreté trois fois plus élevés que la moyenne nationale (14 % en 2017).Au total,. Viennent s’y ajouteren peu plus bas dans le tableau.Si l’on considère l’ensemble des quartiers prioritaires, la moitié de leurs habitants disposent de moins de 1 120 euros par mois pour vivre. Dans les vingt quartiers les plus en difficulté recensés par le rapport, la moitié des habitants vivent avec un revenu compris entre 800 et 960 euros mensuels. Une partie considérable de la population qui habite dans ces territoires vit avec des ressources très faibles.D’un point de vue géographique, les quartiers les plus pauvres se situent plus souvent dans le sud de la France, à Nice, Toulon, Carpentras ou encore Nîmes, mais aussi à La Réunion, où des quartiers de la ville de Sainte-Suzanne, «» figurent en tête du classement avec des taux de pauvreté aux alentours de. Les quartiers «» font aussi parties de ce top 20 avec un taux de pauvreté de