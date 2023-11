Pauvreté, vie chère, isolement et accès aux soins : l’action sociale s’engage pour les territoires ultramarins

Accompagner les gramounes isolés, aider les jeunes à s’insérer dans la vie active, être présent pour les personnes les plus précaires, l’action sociale émet des réflexions. Les territoires d’outre-mer sont à l’honneur. Entretien avec le président de l’UNCCAS, Luc Carvounas, invité de Réunion La 1ère.

Annaëlle Dorressamy / Cécile Thomas •

“Il faut une grande agence pour le développement outre-mer”, appuie le président de l’UNCCAS (Union nationale des centres communaux d’action sociale), Luc Carvounas. Il était l’invité de Réunion La Première ce vendredi 17 novembre.

Une première en outre-mer et à La Réunion

Les premières rencontres des solidarités outre-mer se tiennent sur notre île jusqu'à aujourd'hui. Durant trois jours, plusieurs ateliers et débats ont eu lieu aux quatre coins de l’île. Tous les territoires d’outre-mer sont représentés. L’objectif est d’étudier les diverses problématiques des territoires ultramarins afin de trouver des solutions.

“On a mis en réseau et en partage les différentes bonnes pratiques et les différentes problématiques que l’on rencontre d’un territoire à un autre”, explique Luc Carvounas, président de l'UNCCAS.

Une mise en réseau des CCAS

Cette initiative a mis en réseau les 24 CCAS de l’île. Ces rencontres permettent également de “réactiver des process de travaux”, avec les acteurs sollicités, comme le Département et la Caf.

Dans les CCAS, tous les publics sont accueillis : des seniors, des jeunes retraités, des salariés qui n’arrivent pas à boucler leur fin de mois et des étudiants.

Pauvreté accentuée Outre-mer

“Les sujets en Hexagone comme dans les territoires ultramarins sont les mêmes : problématique du logement, problématique de la société du bien vieillir, affirme Luc Carvounas. La différence est que les problèmes sont accentués".

Quand on parle de taux de pauvreté, ici, à Saint-Denis, le taux de pauvreté est de 36% quand il est à 15% dans l’Hexagone. Luc Carvounas

Des inégalités par rapport à l'Hexagone

De la même manière, selon le président de l’UNCCAS, il n’y a pas d’équité entre l’Hexagone et les territoires d’outre-mer. En effet, “la France a investi par habitant 116 euros dans les territoires ultramarins contre 178 euros par habitant en Hexagone”, déplore Luc Carvounas.



Il réclame la mise en place d’un “ministre d’état pour les outre-mer", et non pas “un ministre délégué en charge des outre-mer, rattaché au ministère de l’intérieur”, comme c’est le cas actuellement.

Ecoutez son interview sur Réunion La 1ère :

“Un manifeste pour les outre-mer”

A l’issue des trois jours de rencontres, les participants se réunissent ce vendredi 17 novembre à la Nordev, à Sainte-Clotilde pour faire le bilan. Ils ont écrit un “manifeste pour les outre-mer”.