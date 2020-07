Payer ses impôts et amendes chez un buraliste, c’est désormais possible

A partir de ce mardi 28 juillet, vous pouvez payer vos impôts, amendes et factures de crèche ou de cantine dans des bureaux de tabac. Testé dans plusieurs départements, ce dispositif est désormais généralisé à l’ensemble du territoire.

LP •

Buralistes : tabac impôts services

21 bureaux à La Réunion

Un code QR

Impôts, amendes ou encore factures : les paiements vont se généraliser dans les bureaux de tabac. A partir de ce mardi 28 juillet, vous pouvez désormais payer vos impôts, amendes et factures de crèche ou de cantine de vos marmailles chez les buralistes.Destiné à relancer l’activité des buralistes et simplifier certaines démarches, ce dispositif était testé dans une dizaine de départements depuis le début de l'année. Il est désormais généralisé à l’ensemble du territoire.En France, sur 22 000 buralistes, plus de 6 000 se sont portés volontaires pour participer à l'opération. A La Réunion, ils sont vingt-et-un et seront rémunérés 1,50 euro par transaction.Il vous suffira de vous rendre au bureau de tabac avec votre document. Pour une facture de cantine par exemple, vous paierez la somme par chèque, par carte bancaire ou en espèces. Grâce à son terminal, le buraliste flashera le QR code qui se trouve sur votre facture pour tracer le paiement en toute sécurité. L’administration sera alors prévcenu que vous avez bien réglé votre facture dans les délais et au centime près.