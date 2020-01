Permis moto : La Réunion manque de places à l’examen

Manque de places et délais trop longs, passer son permis moto est devenu un véritable parcours du combattant à La Réunion. Les inspecteurs du permis manquent. Face à cette situation, élèves et gérants d’auto-écoles seront dans la rue lundi prochain.

LH / Michelle Bertil •

©Reunion la 1ère

Appel à manifester lundi 20 janvier

Il devient très difficile pour les élèves des moto-écoles de passer leur permis moto. La forte diminution des places d’examen moto est l’une des conséquences du manque d’inspecteurs.Elle empêche leur présentation dans des délais convenables pour les examens plateau et route, selon Eric Marcely, " formateur moto en colère ".Reportage de Michelle Bertil et Willy Thévenin.Face à cette situation, qui perdure depuis quelques mois et met en péril économiquement les auto-écoles, les responsables de ces structures ont décidé de réagir. Un appel à manifester le lundi 20 janvier devant la préfecture de Saint-Denis à 10h a été lancé.Une rencontre avec le responsable des examens du permis a bien eu lieu et un courrier a été envoyé début décembre au préfet mais il est resté lettre morte.A partir du 15 mars, un nouvel examen moto sera mis en place. Un examen plus long qui ne devrait pas améliorer la situation.