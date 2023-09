Photovoltaïque : à La Réunion, des particuliers investissent pour réduire leurs factures d’électricité

En 2022, 38% de l’électricité consommée à La Réunion étaient issus des énergies renouvelables, dont 9% du photovoltaïque, selon les données de la SPL Horizon. De plus en plus de particuliers optent pour cette solution. Une démarche que la Région Réunion soutient financièrement.

Consommer sa propre production d’électricité à partir de l’énergie solaire, l’idée fait de plus en plus son chemin dans la tête des particuliers. Encore faut-il passer le pas. Quelle installation pour quelle consommation ? Consommer ou revendre sa production ? Quelle prime ou subvention ?

Alain a fait installer 16 panneaux photovoltaïques sur sa toiture. Quatre mois plus tard, sa facture d’électricité a chuté considérablement, passant de 480 euros à 80 euros. Grâce à sa nouvelle centrale photovoltaïque, sa consommation d’électricité auprès du fournisseur EDF est passée de près de 2 400 kWh tous les deux mois à un peu plus de 500 kWh pour une même période.

Une consommation EDF réduite par 5

" Je suis en gain total, à ma grande surprise ", s’étonne le retraité qui ne s’attendait pas à de telles économies. Un moteur de piscine qui tourne près de 10 heures par jour ou encore une voiture électrique à recharger quotidiennement, Alain apprécie les économies réalisées.

La mécanique est simple, l’énergie produite alimente les besoins du foyer, les consommations d’électricité EDF chutent et les factures également. Pour un tel résultat, Alain a investi 10 000 euros dans son installation photovoltaïque. Elle devrait être rentabilisée d’ici 8 ans.

Pour réduire la facture d'électricité, des particuliers font installer des panneaux photovoltaïques sur leur toit. • ©Images Laurent Germain

Une installation raccordée au réseau national d’électricité

Les panneaux solaires installés sur le toit de la maison sont raccordés à un ou des onduleurs qui convertissent le courant produit afin qu’il puisse être injecté dans le réseau et utilisable chez soi. Un compteur permet de mesurer la production injectée sur le réseau et la consommation soutirée d’électricité. L’installation est raccordée au réseau national d’électricité.

Dans la majorité des cas, les particuliers revendent leur surplus d’électricité à EDF, acheteur unique sur le territoire. Actuellement, près de 4 100 clients revendent de l’électricité à EDF, indique Emmanuel Cerqueira, chef du service système électronique EDF.

Le client bénéficie d’un tarif "en obligation d’achat", qui varie de 15 à 20 centimes d’euro en fonction de la taille de son installation. Il peut également être éligible à la prime à l’autoconsommation photovoltaïque.

Alain, retraité, a choisit de faire installer une centrale photovoltaïque et 16 panneaux solaires. • ©Willy Thévenin

La Région Réunion finance les particuliers

La Région Réunion souhaite généraliser les installations photovoltaïques chez les particuliers. Elle accorde ainsi des aides, à hauteur de 6 000 euros pour une installation de 3 kWc, produits par 8 à 12 panneaux photovoltaïques, explique Jean-Pierre Chabriat, conseiller régional délégué à la transition écologique. Sur une installation de 12 000 euros, resteraient donc 6 000 euros à la charge du particulier.

Il s’agit de la puissance moyenne nécessaire pour une maison de 100 m², soit un minimum de 8 panneaux solaires. Pour bénéficier de l’aide de la Région, il faut obligatoirement passer par un installateur agréé. Douze se partagent le marché résidentiel à La Réunion.

En 9 ans, la Région a financé plus de 4 000 centrales photovoltaïques sur les toitures de particuliers, pour un coût de 12 millions d’euros d’aides. Il s’agit d’à peine un peu plus d’1% du potentiel existant. Le gisement est donc là, reste à l’exploiter, encore faut-il que les foyers les plus modestes puissent s’équiper à moindre coût.

Une gamme de centrales qui s’élargit

La SPL Horizon Réunion conseille les particuliers pour accompagner les particuliers. " On reçoit les dossiers de chèques photovoltaïques de la Région que nous instruisons, c’est à peu près 2 000 dossiers qu’on va accompagner cette année ", indique Matthieu Hoarau, directeur de la SPL Horizon Réunion.

Il précise qu’à partir du mois prochain, installer des panneaux photovoltaïques sera plus intéressant. Le cadre FEDER, à savoir des aides européennes, évolue. Il va permettre des subventions à hauteur de 80% des centrales, offrant la possibilité d’opter pour des centrales de plus petite puissance et donc avec un reste à charge plus faible.

Les familles avec des revenus un peu plus modestes pourront s’équiper en photovoltaïque, précise Matthieu Hoarau.