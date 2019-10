Piton de La Fournaise: la lave à 250 mètres de la route

© Willy Fontaine Réunion La 1ère Des images prises de nuit et ce matin à l'aube de la 5ème éruption du Piton de la Fournaise. Octobre 2019

Revivez l'éruption vue du ciel avec ces images d'Ilotdrones pour Réunion La 1ère :

Henry-Claude Elma et Willy Fontaine sont toujours aux premières loges:

VOLCAN AU PLUS PRES DE LA COULEE

L’activité éruptive qui a débutée le 25 octobre 2019 au Piton de la Fournaise à 14h40, heure locale, se poursuit. Le front de la coulée de lave se situait à 17h à environ 250 mètres de la route nationale 2. Le front de la coulée a ainsi progressé d’environ 150 mètres en 9h. La progression des coulées se fait désormais sur des pentes moyennes de 19%, contre 16% ce matin.La lente progression du front de coulée de ces dernières heures s’explique par la baisse des débits de surface et par les pentes qui sont plus faibles que celles parcourues par la lave lors de la journée du 25 octobre.Depuis 24h maintenant, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir vous rapprocher au plus près de la lave. Certains ont profité des sentiers annexes pour admirer la coulée, notamment en passant par Sainte-Rose.