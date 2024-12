Plus d'un millier de manifestants défilent pour la défense du service public à La Réunion

À Saint-Denis comme à Saint-Pierre, la journée nationale d'action de la fonction publique s'est matérialisée par des manifestations réunissant environ 1 300 personnes pour les deux cortèges. Malgré la censure du gouvernement.

La chute du gouvernement Barnier n'a pas entamé la motivation des salariés de la fonction publique. À l'appel de plusieurs syndicats, notamment de l'enseignement, les fonctionnaires étaient appelés ce jeudi 5 décembre à une journée nationale d'action pour la défense du service public.

800 à Saint-Denis, 500 à Saint-Pierre



Deux défilés étaient ainsi organisés ce matin à Saint-Denis et à Saint-Pierre. De source policière, ceux-ci ont réuni environ 800 manifestants dans le chef-lieu et 500 dans la sous-préfecture du Sud, soit 1 300 personnes environ.

À Saint-Denis, le cortège s'est élancé à 9h du Petit marché en direction de la préfecture, en passant par la rue de Paris et l'avenue de la Victoire.

Arrêts maladie et suppression de postes

Dans le collimateur notamment, le plan de lutte contre l'absentéisme annoncé par le Premier ministre avec le passage à trois jours de carence pour un arrêt maladie, mais aussi "la baisse de l'indemnisation des arrêts maladie, la suppression du mécanisme de compensation de la perte de pouvoir d'achat et les suppressions de postes" rappelle Marie-Hélène Dor, du syndicat FSU.



Et bien que ces mesures soient probablement vouées à disparaître avec la motion de censure votée hier soir par le parlement, les fonctionnaires se sont malgré tout mobilisés.

"Le contexte politique amplifie l'intérêt de cette mobilisation. Il est temps de peser sur les choix qui sont opérés." Marie-Hélène Dor, secrétaire départementale du syndicat FSU



"Le contexte politique (la motion de censure votée mercredi soir, NDLR) ne modifie pas mais amplifie l'intérêt de cette mobilisation", reprend la secrétaire départementale. "'Il est temps de véritablement peser sur les choix qui sont opérés et de dire ce que l'on veut", estime la syndicaliste, assurant qu'"il y aura probablement des suites."

23,2 % de grévistes dans l'Education nationale



Selon le rectorat, on comptabilisait ce matin 23,2 % de grévistes dans l'ensemble de l'académie de La Réunion. C'est dans les écoles primaires et maternelles que le mouvement est le plus suivi, avec 36 % de grévistes. On compte également 20,2% et 13,4 % de grévistes respectivement dans les collèges et les lycées.