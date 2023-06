Plus Fashion Week Océan Indien : un casting pour être mannequin grandes tailles

Partager :

Elles révolutionnent la mode et ses standards archaïques. Ce samedi 10 juin, 12 femmes, taille 42 ou plus, ont tenté leur chance au casting de la Plus Fashion Week Océan Indien. Au programme de ces mannequins grandes tailles, un défilé, un shooting et une prise de parole devant un jury.

LH / Hermione Razafinarivo •

Elles mesurent plus d’1,65 m et portent une taille 42 et plus. Elles veulent devenir les modèles qui défileront en septembre lors de la Plus Fashion Week Océan Indien. Douze candidates ont été sélectionnées pour ce casting grandes tailles. Tracy est l’une d’entre elles. " Suite à une grossesse, je voulais reprendre confiance en moi ", explique la jeune femme de 29 ans. Son objectif, " révéler la femme qui est en moi ", confie-t-elle. Regarder le reportage de Réunion la 1ère : Les mannequins grandes tailles défilent pour le casting de la Plus Fashion Week Océan Indien. Un premier essai pour se découvrir La plupart des participantes réalisent cet exercice pour la première fois. Défilé, interview et shooting photo, tout est mis en œuvre pour qu’elles se mettent dans la peau d’un mannequin. " On nous dit comment nous tenir, ou regarder, quelle partie du corps un peu relâcher, ça aide beaucoup, ça nous donne le sourire et ça nous détend un peu "», se rassure Alexandrine. Audrey, une candidate, a ainsi découvert qu’elle " peut parler sans stresser ". Pour elle cette aventure est l’occasion de se découvrir, " je ne pensais pas que je pourrai y arriver et montrer que je peux être quelqu’un de forte et belle ". Défilé, interview et shooting photo sont au programme de ce casting de mannequin Plus Size. • ©Hermione Razafinarivo Un casting et peut-être une carrière comme mannequin Plus Size Il s’agit du second casting de mannequins Plus Size, le jury est très attentif aux détails. La marche, la pose, la capacité de la personne à défiler et des questions sur les valeurs que les candidates souhaitent transmettre sont parmi les critères retenus, explique Elodie Vellayoudom Ellin, directrice de casting. " Nous recherchons notre Ashley Graham péi, des modèles que nous allons pouvoir marrainer ensuite dans des agences de mannequins à Paris, à Londres et à New-York ", ambitionne Karine Infante, organisatrice de l’événement. L’île Maurice après La Réunion Ce 2ème casting a été ouvert pour s’inscrire dans la démarche de mode inclusive, en donnant la chance à toutes les femmes de pouvoir défiler à La Réunion. Les résultats seront connus dans deux semaines. Les organisateurs se rendront le 1er juillet dans l’île sœur pour choisir cette fois les Mauriciennes qui feront partie du show.

