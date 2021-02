Port du masque obligatoire à l'école primaire, un bras de fer juridique commence

LH avec Nathalie Rougeau •

Polémique autour du port du masque rendu obligatoire à l’école primaire. Un bras de fer juridique a débuté entre des parents d’élèves opposés à la décision et l’Etat. Le sujet est évoqué ce samedi 13 février devant le tribunal administratif de Saint-Denis, à 10h.

Des parents d’élèves ont en effet décidé de saisir la justice. Deux recours ont été déposés. Ils attaquent à la fois le rectorat de La Réunion et l’Etat. Après une première semaine "d’adaptation", le port du masque devient "réellement" obligatoire à l’école pour les élèves de primaire à partir du lundi 15 février.

Un premier référé examiné ce samedi

Mercredi, près de 500 parents ont manifesté devant la préfecture à Saint-Denis pour protester contre la décision d’obligation du port du masque à l’école dès le CP. Un premier référé-liberté conteste le cadre juridique de la décision prise en premier lieu par la rectrice de l’académie de La Réunion, sous forme de communiqué. Précision sera apportée sur le fait que la décision s’appuie sur un décret en particulier, mais ce dernier exclurait les Outre-mer de son champ d’application.

Le 10 février, le préfet de La Réunion prend alors un arrêté pour rendre obligatoire le port du masque pour les enfants de 6 à 11 ans à l’école. Pour Me Alex Vardin, un des avocats des collectifs de parents d’élèves, cela prouve que la 1ère requête contre la rectrice a " beaucoup de chances d’aboutir ".

L’audience pour ce premier recours doit avoir lieu ce samedi à 10h devant le tribunal administratif de Saint-Denis. Une audience à laquelle ne pourra participer un autre avocat des collectifs, Me Séverine Manna, le tribunal lui ayant refusé de plaider par visioconférence.

Refus de plaider en visioconférence pour un des avocats

L’avocate de métropole, qui représente les collectifs "974 mobilisation" ou encore l’antenne réunionnaise de "Parents 2021", est très au fait du dossier. Me Manna est aussi l’un des avocats du Professeur Perrone.

Pour Me Manna, ce refus prouve que " le système n’est pas aussi droit qu’il l’était auparavant ", " la justice n’est pas rendue tout à fait normalement ", dit-elle. " On enlève une chance aux collectifs ", estime-t-elle, d’autant que selon l’avocate la raison ne peut être liée à une contrainte technique du fait de la visioconférence.

Un second référé déposé

Dans un second temps, les collectifs de parents d’élèves ont décidé d’attaquer le dit arrêté du préfet de La Réunion, qui rend obligatoire le port du masque à l’école pour les élèves de 6 à 11 ans. " 40 pages de requête motivée en droit, en faits, avec des apports de scientifiques, de l’Unicef ", ont été déposées hier matin, vendredi 12 février, au tribunal par Me Alex Vardin.

Les parents opposés au port du masque veulent mettre en avant les effets nocifs de cette mesure sur les enfants. Selon Me Vardin, Me Manna et 3 autres avocats, l’arrêté préfectoral pris par le préfet de La Réunion constitue un " détournement de pouvoir " pour combler le manque du décret national, excluant les Outre-mer de l’obligation du port du masque à l’école élémentaire.

Le tribunal administratif aura également à se prononcer sur ce second recours. L’audience pourrait avoir lieu lundi ou mardi prochain.

Jeudi 11 février, lors de sa prise de parole, le préfet de La Réunion a confirmé qu’il ne reviendrait pas sur l’obligation du port du masque dans les écoles primaires. Selon les scientifiques, le variant sud-africain, qui circule à La Réunion, infecte beaucoup plus les jeunes qui pourraient devenir des transmetteurs auprès des plus âgés.