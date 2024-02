Au Port, un collectif forme des Réunionnais à en initier d'autres au vélo

Ce week-end au Port, le Collectif réunionnais des usagers de la bicyclette a pour objectif de former des "initiateurs en mobilité vélo". Ceux-ci, brevet en poche, pour enseigner à d'autres les codes du déplacement en vélo, ou même initier ceux qui n'ont jamais essayé.

Johanne Chung / Thierry Chapuis •

Depuis ce vendredi 16 février 2024, dans les locaux de l'Office municipal des sports du Port, ainsi que dans la ville portuaire, ça pédale dur : pour certains, il s'agit de réapprendre les bases, pour d'autres, d'apprendre tout court, à se déplacer en vélo.

Pendant tout le week-end, le Collectif réunionnais des usagers de la bicyclette (CRUB) prend les choses en main, pour qu'à l'avenir, chacun et chacun puisse utiliser le vélo comme alternative à la voiture.

Regarder le reportage de Réunion La 1ère :

Pour que tout le monde puisse apprendre à monter à vélo, le CRUB organisait ce week-end une formation au Port.

Initiateur à la mobilité vélo

Le CRUB organise ainsi une session de formation au "brevet d'initiateur à la mobilité vélo", pour que ces personnes puissent ensuite enseigner la pratique à d'autres, petits ou grands. Une première à La Réunion, qui débouchera sur la construction d'une vélo-école au Port.

Bientôt une vélo-école au Port

"Sur cette formation il y a 12 personnes, et d'autres personnes sont en attente encore. Il va y avoir une vélo-école mise en place au Port à travers le CRUB, et d'autres personnes vont reprendre leur activité dans les mairies et collectivités pour accompagner au mieux les démarches déjà existantes", explique Arnaud Fachero, membre du conseil d'administration du collectif.

Réapprendre les codes

Lucas lui, est stagiaire de la formation d'initiateur ce dimanche. Il est venu "rajouter une corde à son arc", déjà titulaire de son brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS). "J'aimerais bien pouvoir faire la remise en selle des personnes qui en ont envie", explique-t-il.

Nicolas, un autre stagiaire, est ravi d'avoir "appris plein de choses très utiles".

"Ça me rassure de savoir que je ne vais pas dire trop de bêtises aux gens que je vais aider à enfourcher un vélo" Nicolas, stagiaire

Formation d'initiateur en mobilité vélo au Port • ©Réunion La 1ère

Tous sont venus réapprendre les codes et les bons réflexes, notamment lors des déplacements en ville.

Une fois leur brevet en poche, ils pourront accompagner ceux et celles qui n'ont pas fait de vélo depuis leur enfance dans leur remise en selle, les publics scolaires, mais aussi les primo-apprenants, qui n'ont jamais pédalé de leur vie.

Des primo-apprenants ou des déshabitués du vélo

A l'image de Tsione, venue ce dimanche apprendre à faire du vélo, bien décidée à en faire son nouveau moyen de transport.

"J'habite à côté de mon lieu de travail et j'aimerais bien prendre le vélo plutôt que le bus, dont les horaires ne sont pas très fiables. Le vélo ce serait une nouvelle manière d'aller au travail pour moi" Tsione, primo-apprenante

Formation d'initiateur en mobilité vélo au Port • ©Réunion La 1ère

Fini les habituelles petites roues fixées à l'arrière du vélo pour apprendre à pédaler : désormais, il s'agit de trouver directement son équilibre sur la bicyclette, en enlevant une des pédales.

Nadia elle, a déjà pratiqué, mais quand elle était plus jeune. Aujourd'hui, elle est là pour "s'y remettre en apprenant les bons réflexes, et on se rend compte qu'on n'avait pas forcément tous les codes". Josie elle, trouve ça "compliqué", mais persévère. "Avoir des gens compétents pour nous entourer c'est bien, ça donne de l'assurance", confie-t-elle.

Néanmoins, le brevet d'initiateur en mobilité vélo en tant que tel ne permet pas d'être rémunéré mais d'être bénévole. C'est pourquoi l'an prochain, le CRUB envisage une formation au contrat de qualification professionnelle d'animateur mobilité vélo, qui lui, donne la possibilité d'être rémunéré en tant sur salarié dans une vélo-école, par exemple.