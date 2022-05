Au Port, une matinée de conseils et de prévention pour les groupes de motards

Ce dimanche, jour habituel de sortie de groupe pour des dizaines de motards sur l’île, a été l’occasion d’une action de sensibilisation au Port.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Sécurité routière : une matinée de sensibilisation

Sur le parking d’une station de la ZAC 2000, des intervenants, dont les motocyclistes de la police nationale, ont informé les conducteurs de deux-roues des dangers potentiels sur leur chemin et du comportement à adopter pour une conduite sûre et responsable.

Ateliers sur l’alcoolémie ou la prise de stupéfiants, conseils et règles de la conduite en groupe, leur étaient ouverts. Car l’enjeu est de taille : les conducteurs de deux-roues motorisés sont les plus touchés par les accidents de la route mortels.

Cette matinée-conseil, à l’initiative de la Police nationale avec Total Energies et la GMF, a réussi à attirer l’attention des motards qui passaient ce dimanche matin sur la quatre voies au niveau du Port.

“Quand la police nationale nous a proposé cette opération, c’était assez naturel de l’organiser sur notre station ZAC 2000, une grande station sur la quatre voies”, explique Sophie Audic, directrice marketing de Total Réunion.

L’objectif affiché ?

On attend que les gens soient davantage sensibilisés, prennent en compte un certain nombre de facteurs pour améliorer leur comportement.

Les intervenants se sont attachés ce dimanche à échanger avec les motards, et à mettre en lumière les dangers dont ils n’auraient pas conscience.

Les motocyclistes de la police nationale notamment, ont insisté sur les conduites en groupe, observées tous les week-end sur les routes de l’île.

On constate avec nos yeux de professionnels et de motocyclistes civils, qu’il y a énormément de fautes ou d’incompréhensions très souvent liées à la vitesse, à des allures inadaptées, à des remontées de file, et à des dépassements dangereux, notamment ce phénomène de groupe où le dernier essaie de suivre le premier peu importe les conditions de circulation.