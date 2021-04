Braquage d’un camion de cigarettes au Port : les premiers suspects interpellés

Harry Amourani •

Les investigations lancées à la suite du braquage d’un fourgon transportant des milliers de cigarettes, mardi dernier, au Port, semblent avoir rapidement porté leurs fruits. Au moins deux interpellations ont en effet eu lieu ce jeudi 29 avril, au lever du jour.

Un premier individu a vu les policiers débarqués à son domicile pour l’arrêter. Un autre s’est rendu de lui-même aux forces de l’ordre après avoir été informé de leur passage chez lui.

Une source policière nous a confirmé ce jeudi après-midi une première information de nos confrères de Zinfos974 précisant que ce sont bien trois individus qui ont été interpellés au total. D’autres interpellations pourraient survenir dans le courant de la journée.

©Réunion La 1ère

Le RAID en soutien logistique

Mais les enquêteurs de la Sûreté départementale opèrent dans la plus grande discrétion pour s’assurer la réussite de leur coup de filet, réalisé avec le soutien de l’unité du RAID. Les suspects interpellés vont être entendus dans les locaux du commissariat Malartic, à Saint-Denis.

Il s’agira de vérifier leur emploi du temps, pour la journée du 27 avril. Ce jour-là, aux alentours de 8h, le chauffeur du véhicule s’était retrouvé nez à nez avec aux moins deux individus encagoulés, gantés et surtout armés d’une arme de poing, à hauteur d’une boutique de la rue de Bordeaux dans le centre-ville.

©Réunion La 1ère

Un butin de plusieurs dizaines de milliers d'euros

Les braqueurs étaient repartis avec le fourgon et sa cargaison constituée de centaines de cartouches de cigarettes et d’environ 3 000 euros en numéraire, soit un butin global tournant autour des 70 000 à 90 000 euros. Le véhicule de la filiale locale de la British American Tobacco avait ensuite été géolocalisé et retrouvé dans le quartier de la Rivière des Galets.