Coupe du monde de football féminin : à La Réunion, on se prépare à suivre le match France-Maroc autour d'un bon couscous

Ce mardi 8 août 2023, les Bleues sont en huitième de finale de Coupe du monde, face aux Lionnes de l'Atlas. Les Franco-marocains assisteront à ce challenge avec beaucoup d'attention, comme dans ce restaurant du Port qui se prépare à suivre le match avec ferveur... et couscous.

JCTS / ACDK •

Ce mardi 8 août 2023, c'est jour de match pour les Bleues ! L'équipe de France affronte le Maroc en huitième de finale de la Coupe du monde de football féminin, à 15 heures heure de La Réunion. Un match d'ailleurs à suivre sur Réunion La 1ère TV.

Si cette fois ce sont les filles qui se défendent sur la pelouse, le duel France-Maroc a un goût de déjà-vu : l'an dernier au Qatar, la demi-finale de Coupe du monde masculine avait déjà opposé les deux nationalités, avec un score à la faveur de la France (2-0).

Grand écran et plat convivial

Au Port, dans ce restaurant marocain, on se prépare donc de la même manière que pour le mondial version hommes : mardi après-midi, le grand écran sera de sortie, tout comme les gigantesques marmites pour le couscous à partager en savourant le match. "Le couscous, c'est le plat familial du vendredi, mais pour un match de foot c'est le plat convivial idéal", explique Rajae Louis, la co-gérante du Little Marrakech, fan de ballon rond.

L'originaire du Maroc n'a en revanche pas envie de choisir un favori. "L'idéal ce serait un match nul !", rigole-t-elle.

"Je serai dans les deux camps"

Joachim Louis, le gérant, franco-marocain, a lui aussi prévu d'encourager les deux équipes.

"Je suis sensible à l'outsider marocain, l'équipe la moins plébiscitée et moins attendue, et en même temps je reste Français et je suis très content que l'équipe de France participe à cette rencontre ! Peu importe qui gagne parce que je serai dans les deux camps !" Joachim Louis, co-gérant du Little Marrakech

"Un gros challenge et une surprise"

Ce passionné de sport se réjouit de voir que le football féminin ne cesse de progresser, y compris au Maroc. "L'équipe marocaine n'existait pas il y a trois ans et elle se retrouve aujourd'hui en huitième de finale, c'est un gros challenge et une surprise. Je pense que c'est l'évolution du sport qui fait que ces pays arrivent avec de nouvelles ambitions et percent", avance-t-il.

"Ambassadeurs du Maroc"

Pour les gérants de ce restaurant portois, rediffuser ce match est tout à fait naturel en tant qu'"ambassadeurs du Maroc", tout comme ils l'ont fait pour les matches de la Coupe du monde masculine qui avaient attiré "beaucoup de monde". Une cinquantaine de convives sont attendus pour encourager le Maroc, la France, voire les deux, ce mardi.

Un match à suivre sur Réunion La 1ère

Les Bleues, 5ème au classement Fifa, partent favorites, mais elles devront néanmoins se méfier des Lionnes de l'Atlas qui se sont qualifiées de justesse face à la Colombie, pour cette première participation au Mondial de football féminin. A la clef pour l'équipe de France, un quatrième quart de finale consécutif de Coupe du monde. A suivre dès 15 heures ce mardi 8 août 2023 sur Réunion La 1ère.