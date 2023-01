Des stages de natation organisés pour les enfants par la ville du Port

Jusqu’au 20 janvier, la ville du Port propose des stages de natation pour les enfants de 8 à 12 ans. L’objectif est d’apprendre à nager de manière ludique pour surtout éviter les noyades.

LP / Céline Latchimy •

Elyas, 9 ans, essaie de faire "le cochon pendu dans l’eau", pendant qu’Arthur apprend à tenir sur le dos dans l’eau.

Ces marmailles ont entre 8 et 12 ans et depuis hier, lundi 9 janvier, ils sont une douzaine à suivre un stage de natation à la piscine municipale du Port. Tous profitent des vacances scolaires pour apprendre à nager.

Un dispositif national anti-noyade

"C’est un peu compliqué de mettre la tête sous l’eau car on n’arrive pas à respirer", confie une petite fille en plein apprentissage avec une "frite qui lui sert à flotter sur l’eau pour apprendre à nager".

Proposé par la ville du Port, le stage s’inscrit dans le cadre d’un dispositif national anti-noyade.

Un stage de natation se tient à la piscine municipale du Port • ©Céline Latchimy

Une heure par jour pendant 15 jours

"Les enfants viennent ici tous les jours pendant une heure sur deux semaines pour apprendre à nager", explique Fred Michailof, chef de bassin à la piscine municipale du Port.

Ce stage cible les enfants d’un certain âge scolarisés dans la ville. "Des études montrent un gros déficit dans l’apprentissage de la natation pour les enfants de 6 à 12 ans, et que c’était une importante cause de mortalité, donc un dispositif national s’est mis en place, explique Fred Michailof, chef de bassin à la piscine municipale du Port. Ici, nous avons mis en place ce stage pour les 8 à 12 ans, pour toucher ceux qui ont le plus de retard".

Un stage de natation se tient à la piscine municipale du Port • ©Céline Latchimy

Un test d'aisance aquatique

En fin de stage, ces marmailles passeront le test d’aisance aquatique et pourront participer à des activités nautiques.

Des adultes peuvent aussi bénéficier de ce stage dans le cadre de ce même dispositif. "On a aussi une forte demande d’adultes qui ne savent pas nager, donc on a mis en place un groupe « j’apprends à nager pour adulte », et il est déjà complet", affirme Fred Michailof.

Pour les marmailles, le stage se poursuit jusqu’au 20 janvier à la piscine municipale.