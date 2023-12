Komando Kado : des jouets collectés au Kabardock pour les enfants défavorisés du Port

Le Kabardock organisait ces derniers jours une collecte de jouets et de cadeaux, à destination des enfants défavorisés du Port. Peluches, jeux, instruments de musique et livres ont été récoltés en nombre pour mettre des étoiles dans les yeux des marmailles au jour de Noël.

Pour la troisième année consécutive, la scène de musique du Kabardock au Port organisait son opération solidaire "Komando Kado". A quelques jours de Noël, le but était de récolter des jeux de société, jouets, instruments de musique, livres... tout ce qui pourrait faire plaisir aux enfants en cette période particulière.

Les cadeaux ainsi collectés ces dernières semaines seront redistribués par les centres sociaux et culturels Far Far et Coeur Saignant pour les fêtes.

Un lieu de passage

"Le Kabardock c'est un lieu de passage, un lieu de découverte, où plein de personnes viennent. On peut leur demander s'ils ont fait du tri dans les jouets, de venir les déposer", explique Nathalie Soler, la directrice du lieu culturel.

"Au départ c'était un petit pari, et finalement c'est une belle opération qu'on compte pérenniser dans le temps." Nathalie Soler, directrice du Kabardock

Donner au lieu de jeter

Les donateurs ont défilé ces dernières semaines, apportant chaque jour, mais aussi les soirs de concerts, différents objets qui trouveront bientôt un nouveau petit propriétaire. Deux grands bacs étaient remplis à ras bord en ce dernier jour de collecte, sans compter quelques vélos ou trottinettes.

"C'est pour aider les personnes qui sont démunies et sont dans le besoin. Chez nous, les enfants ne s'en servaient plus, au lieu de les jeter, ça peut faire une bonne action", témoigne Harold devant la salle de spectacle ce lundi, les bras chargés de cubes, poupées, et autres joujoux.

Stéphanie elle aussi, a décidé de participer à cette action solidaire avec des "petits nounours, des doudous, des jeux pour enfants". "C'était l'occasion de faire un peu de tri dans les jeux de ma fille et d'apporter un peu de joie aux enfants qui n'en n'ont pas", justifie-t-elle.

Les retardataires ont encore jusqu'à ce lundi 11 décembre 17 heures pour déposer leurs dons au Kabardock.