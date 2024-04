La police nationale de La Réunion renforce la lutte contre les rodéos sauvages

La police durcit le ton face aux rodéos urbains qui se multiplient ces derniers mois, notamment dans l’Ouest. Les forces de l’ordre viennent de détruire 10 motos qui avaient servies à des rodéos sauvages dans la ville du Port. Ces dernières semaines, les contrôles ont été intensifiés contre ces rodéos et les phénomènes de pousse.

LH / Suzette Emma •

La police nationale de La Réunion signale une recrudescence des rodéos urbains, qui ont notamment pour conséquences des accidents graves de la route. Depuis le début d’année, la ville du Port est particulièrement concernée.

Au début de ce mois d’avril, 10 motos ont été saisies et détruites. Des engins trafiqués, dont la puissance a été augmentée.

Multiplication des opérations de contrôle

Pour réprimer ce phénomène de rodéos, la police nationale multiplie les opérations de terrain. 139 contrôles ont été réalisés sur la premier trimestre 2024 au Port, 15 auteurs de rodéos ont été interpellés et 19 motos saisies. Une cellule d’enquêteurs est également chargée de retrouver ceux qui n’auraient pas été arrêtés au moment des faits.

Pour enrayer le phénomène des rodéos urbains, collégiens et lycéens portois sont sensibilisés. La police nationale rappelle que la pratique des rodéos sauvages est illégale. Les contrevenants encourent une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros. Des sanctions qui vont jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende si le motard n’a pas de permis ou qu’il a bu et consommé des stupéfiants.

Les forces de l’ordre invite la population à dénoncer la pratique des rodéos sauvages sur l’application "Ma sécurité" ou en appelant le 17 ou le 112.