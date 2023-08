Le Port : à l'école Laurent Vergès, des ateliers sportifs pour améliorer l'apprentissage et en savoir plus sur l'olympisme

Ce mardi 22 août, les élèves de l'école élémentaire Laurent Vergès à la rivière des Galets ont profité de la présence de leur parrain, Jean-Louis Prianon, pour pratiquer de l'activité physique. Une découverte du sport olympique, mais aussi paralympique, qui vise également à améliorer leurs compétences en classe.

A moins d'un an des Jeux olympiques de Paris 2024 et à trois jours des Jeux des îles de l'océan Indien, l'école élémentaire Laurent Vergès du Port, à la rivière des Galets, se mettait dans le grand bain cette semaine.

Pour faire découvrir l'athlétisme aux élèves de l'école élémentaire Laurent Vergès au Port, il n'y avait pas meilleur parrain que l'olympien Jean-Louis Prianon.

Ce mardi 22 août, les classes se sont essayées à diverses activités physiques et sportives, avec les conseils et sous l'oeil avisé du parrain de l'établissement, Jean-Louis Prianon.

"Je suis le parrain olympien, je viens régulièrement dans cette école accompagner et initier les jeunes à l'activité physique, je fais découvrir un peu d'athlétisme, du paralympique" Jean-Louis Prianon, sportif et olympien

Une meilleure concentration grâce au sport

Le sportif réunionnais, lui-même olympien, a offert aux élèves une parenthèse sportive, entre apprentissage de la dextérité, du dépassement de soi... "On voit déjà ceux qui écoutent et sont concentrés. (...) Ceux qui ne le sont pas, je leur apprends à avoir une meilleure concentration à travers l'activité physique, et ça leur apporte un plus en classe", explique Jean-Louis Prianon.

Découverte du paralympisme

Au programme, course de relai et autres initiations à l'athlétisme, mais aussi au paralympisme, dans cet établissement qui dispose d'une classe ULIS.

Eroyn, par exemple, s'est installé dans un fauteuil pour l'exercice, et découvre comment s'y prendre pour "Pour avancer, on met les deux mains devant et on pousse, et pour tourner, on met la main sur une roue et on tourne", décrit-il.

Manon, 9 ans, en classe de CM2, semble ravie de cette parenthèse sportive : "J'aime bien courir et m'amuser avec mes copines. Je préfère être dehors et faire du sport à travailler dans la classe". Djohelyan, déjà fatigué par l'exercice précédent, préfère quant à lui "jouer au football ou au maire" avec ses camarades.

Des actions depuis 2017

Mais tous auront pratiqué de l'activité physique, et découvert les Jeux olympiques sous la houlette de leur équipe pédagogique et de leur parrain. Tout au long de l'année, les élèves de l'établissement bénéficient aussi d'actions concernant la diététique et le bien-manger, afin de lutter contre le surpoids.

"On a la grande chance d'avoir Jean-Louis Prianon comme parrain de notre école, labellisée Génération 2024. Depuis 2017, nous menons des actions autour du sport et du handisport. Ca ouvre l'esprit de tous les élèves de l'école", s'enthousiasme Jérôme Kleinhans, le directeur de l'école élémentaire Laurent Vergès.

Le sport comme outil d'apprentissage

Car, rappelle-t-il, "le sport à l'école c'est fondamental, notamment en REP+".

"Ca permet aux élèves de s'épanouir, de se découvrir, de se dépasser et de s'élever. Ca fait vraiment partie des outils pour l'apprentissage en général. Grâce au sport, on peut travailler différents domaines. Grâce aux Jeux Olympiques notamment, on travaille les pays, les continents, les drapeaux, les valeurs du sport..." Jérôme Kleinhans, directeur de l'école élémentaire Laurent Vergès