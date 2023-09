Maladie d'Alzheimer : immersion dans le quotidien de Georges, 78 ans, et sa femme Léonie

Depuis neuf ans, Georges Marville vit avec la maladie d’Alzheimer. Il partage son quotidien avec sa femme, Léonie qui a cessé de travailler pour s’occuper de lui. Une situation d’aidante parfois difficile à vivre. Immersion dans la vie de ce couple au Port.

LP / Arnaud Connen de Kerillis •

Dans sa jolie case colorée au Port, Georges Marville montre ses œuvres d’art d’antan. À 78 ans, il est toujours passionné par le dessin.

"La tête ne connaît plus les choses"

Son coup de crayon est encore là, même si Georges ne veut pas l’avouer. Diagnostiqué Alzheimer il y a neuf ans, les oublis font désormais partie de son quotidien. "La tête ne connaît plus les choses, par exemple je pose deux stylos ici et ensuite je les cherche, je me demande où je les ai mis puis ça me revient, raconte George. Ce n’est pas facile".

Au Port, immersion dans la vie de Georges, 78 ans, malade d’Alzheimer, et sa femme Léonie. • ©Réunion La 1ère

Stimuler la mémoire

Passionné de dessin, Geroges Marville aime aussi les dominos. Chaque jour, il fait tout pour stimuler sa mémoire. Sa femme, Léonie l’accompagne depuis 30 ans. Elle se souvient du jour où tout a basculé. "Il oubliait beaucoup de chose, explique Léonie. Quand il m’emmenait à mon travail, il se trompait de chemin pour rentrer".

Aujourd’hui je me suis calmée, mais avant j’étais nerveuse car il ne comprenait pas, il oubliait les choses. Ce n’est pas facile, mais on fait avec. Léonie, la femme de Georges

Toujours sous surveillance

En neuf ans, la maladie a progressé. Une fois par semaine, Georges se rend en Ehpad et en maison Alzheimer. Un moment essentiel pour lui, mais aussi pour sa femme. Si j’ai des rendez-vous j’en profite pour y aller, ou alors je reste à la maison pour faire le nettoyage, raconte Léonie. Quand il est là, il faut surveiller tout le temps".

Au quotidien, les activités de Georges sont de plus en plus réduites. Mais le retraité a du mal à s’en rendre compte. "Je fais mon travail dans la maison, je fais cuire manger, enfin non je ne fais plus, mais je pourrais", ajoute-t-il.

Deux millions d'aidants familiaux en France

Tâches ménagères, repas, courses, tout est assuré par Léonie. Pour le moment, pas question d’évoquer une pension en Ehpad. En France, il y aurait deux millions d’aidants familiaux consacrés aux personnes Alzheimer.