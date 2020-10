Opération de sensibilisation au Port : "La vie appartient à ceux qui lèvent le pied"

Ce matin, une vingtaine de conducteurs ont été interceptés pour excès de vitesse sur le front de mer portois. Les contrevenants ont eu droit à un simple rappel à la loi. Il s’agissait pour les autorités de sensibiliser sur les dangers de la vitesse, première cause de mortalité routière

Un record à 104 km/h !

Le trajet domicile-travail, un trajet à risque

Sécurité routière : opération de sensibilisation à la vitesse excessive au Port

Les acteurs de la lutte contre l’insécurité routière le rappellent régulièrement : la vitesse est la première cause de mortalité routière en France. "C’est un facteur déclencheur de l’accident, mais aussi un facteur aggravant", souligne la préfecture.Ce matin justement, une opération de prévention routière a été menée par les autorités à la sortie du Grand Port maritime, dans le sens Ouest/Est, entre 7h et 12h30. L’Asser, l’association Entreprendre pour la sécurité routière en entreprise, a fait installer un radar pédagogique éphémère sur l’axe reliant le Port Ouest au Port Est, c’est-à-dire sur le front de mer portois, où la vitesse est limitée à 70 km/h. Un axe très fréquenté, notamment par les poids-lourds.Au total, une vingtaine d’usagers ont été arrêtés par les forces de l’ordre pour excès de vitesse. Le record a été atteint par un automobiliste qui circulait à 104 km/h ! La plupart n’a eu droit qu’à un simple rappel à la loi, car il s’agissait avant tout de sensibiliser les conducteurs sur les risques liés à une vitesse excessive."La vie appartient à ceux qui lèvent le pied !" C’est le slogan de cette opération. "On s’aperçoit que depuis le confinement, nous avons constaté un nombre inquiétant de grands excès de vitesse sur les contrôles", rappelle Patrick Cassagnabère, de l’Asser.Pour l’Asser, il était aussi question de faire de la pédagogie pour ceux qui prennent la route pour le travail tous les matins. Car les accidents de la route constituent le premier risque mortel dans le milieu professionnel. En 2019, 406 personnes sont décédées dans un trajet lié au travail, dont les trois quarts (295) sur un trajet domicile-travail.Présente en fin de matinée sur les lieux de l’opération aux côtés du maire du Port Olivier Hoarau, Valérie Beuve, la sous-préfète en charge de la sécurité routière, a, elle, aussi rappelé l’importance du respect des limitations de vitesse, et en particulier lorsqu’on circule vers son lieu de travail : "Sur les trajets courts qu’on a l’habitude de faire, on oublie le risque et donc on accélère. Quand on est en route pour son travail, on se dit qu’il faut se dépêcher. Ce qui peut conduire à une perte de contrôle de son véhicule".