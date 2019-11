Le Port : première brocante de matériaux industriels

Ces vendredi 22 et samedi 23, il est possible d’acheter des matériaux de récupération à moindre prix. Pour éviter leur enfouissement, les industriels de l’Ouest ont décidé de les vendre 10% de leur valeur aux particuliers.

Un premier essai plutôt concluant

Démarche écologique

Première brocante de matériaux industriels au Port

Carrelages, lavabos, peintures, marbre et bien d'autres matériaux sont à vendre 10% de leur valeur. Une aubaine pour les bricoleurs du dimanche qui ne se sont pas privés. Dès hier, vendredi 22 novembre, début de cette brocante industrielle, ils étaient nombreux à venir chercher la bonne affaire à la Halle des Manifestations du Port.Reportage de Rahabia Issa et Florence Bouchou.C’est à l’initiative de la société SYNERGIE PEÏ que cette toute première brocante de matériaux industrielle est née. Plutôt que de finir à la benne, ces matériaux issus d’entreprise d’industrie sont proposés à la vente aux particuliers.Une vente intéressante puisqu’ils sont affichés à 10% de leur valeur seulement. Certes, il s’agit de produits de récupération et il faut parfois faire le tri, mais il peut y avoir de bonnes opportunités pour les foyers à petits budgets notamment.Les industriels de l’Ouest ont par cette action décidé de se mobiliser en faveur de l’environnement. Regroupés au sein d’un réseau d’entreprises et d’industries réunionnaises liées au travers d’une démarche écologique industrielle, Synergie Péï, ils ont ainsi rassemblé des matières industrielles pouvant être réutilisées.L’objectif est avant tout d’éviter l’enfouissement de déchets industriels.Reportage de Hubert Debeux.