Le Port : réouverture ce mardi des écoles maternelle et élémentaire Eugène Dayot

Les écoles maternelles et élémentaires du groupe scolaire Eugène Dayot à La Rivière-des-Galets vont pouvoir rouvrir. Les locaux ont été désinfectés et nettoyés. Les élèves retourneront en classe ce mardi 1er septembre aux horaires habituels.

LH •

Désinfection des écoles Eugène Dayot qui rouvrent dès ce mardi • ©Réunion la 1ère

Le maire du Port annonce la réouverture des deux écoles du groupe scolaire Eugène Dayot à la Rivière-des-Galets. Elles ont été fermées ce lundi 31 août suite à l’annonce, ce dimanche, de l’identification de 5 cas Covid parmi les élèves. Deux enfants sont des élèves scolarisés en maternelle et les trois autres en primaire.Ce lundi, les locaux des écoles maternelle et élémentaire ont été désinfectés et nettoyés, soit une surface de 1 671 m². Les élèves pourront donc retourner en classe dès demain, mardi 1er septembre. Les enfants considérés comme cas contact ont été isolés chez eux durant 14 jours, retour prévu le 14 septembre donc.L’école maternelle et l’école élémentaire Eugène Dayot accueillent respectivement 94 et 243 enfants en temps normal.Les précisions de Jean-Régis Ramsamy et Alexandra Pech.