Réforme des retraites : l'intersyndicale mobilisée devant la SRPP au Port

Comme annoncé, des militants de l'intersyndicale se sont donnés rendez-vous ce lundi 20 mars dès 7h du matin, devant les locaux de la SRPP (société réunionnaise des produits pétroliers) au Port. Bien que les manifestants sont placés devant l'entrée des camions, l'activité de la SRPP, qui avait anticipé le mouvement, n'a été que peu perturbée.

JCTS / Thierry Chapuis •

La mobilisation contre la réforme des retraites ne s'est pas arrêtée avec le déclenchement du 49.3, bien au contraire. L'intersyndicale l'avait annoncé : toute cette semaine sera émaillée par des actions à divers endroits de l'île.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

L’intersyndicale entend maintenir la pression cette semaine : quelques dizaines de militants se sont postées devant l’entrée des camions de la SRPP ce lundi matin.

Elles ont débuté dès ce lundi matin au Port : à 7 heures, les premiers militants sont arrivés, faisant flotter leurs drapeaux devant la SRPP. Une demi-heure plus tard, c'est une cinquantaine de personnes qui stationnait devant l'entrée des camions de la société.

Mouvement de l'intersyndicale devant la SRPP au Port • ©Harry Amourani

"Nous allons voir comment se passe la journée pour éventuellement aller sur la zone économique du port, pour sensibiliser les salariés à la nécessité de se mobiliser et de nous rejoindre jeudi pour la grande journée de grève", expliquait un militant présent devant la SRPP ce lundi matin.

Les livraisons de la SRPP peu impactées

La Société réunionnaise de produits pétroliers semble avoir anticipé le mouvement : les camions de carburants ont semble-t-il effectué leurs livraisons ce week-end et tôt ce lundi matin.

Mouvement de l'intersyndicale devant la SRPP au Port • ©Harry Amourani

Les perturbations moindres n'auraient donc pas de gros impacts sur l'approvisionnement des stations-essence, en tout cas des plus grandes. Une petite station, au Port même, affichait déjà rupture de stock de gazole dans la matinée de ce lundi. "Les grands axes restent prioritaires, mais l'approvisionnement se fera ce soir ou demain, ça dépend du blocage", avance le pompiste. Pas d'inquiétude en effet : les livraisons devraient reprendre normalement ce mardi.

Des actions jusqu'à jeudi

L'intersyndicale l'annonçait vendredi : il s'agit d'afficher une résistance, de maintenir la pression, mais sans blocages, en tout cas jusqu'à jeudi, neuvième journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites.

Mardi, c'est devant les services publics, et notamment les quatre hôpitaux de l'île que les syndicats afficheront leur présence, et mercredi, dans le secteur de l'aéroport de Gillot. Jeudi, pour la grande journée de mobilisation, ils seront du côté de l'aéroport de Pierrefonds ainsi que sur les ronds-points de la zone portuaire au Port Est.

Opérations de tractage le week-end dernier

Tout le week-end, les militants n'ont pas baissé les bras, organisant des opérations de proximité et distribuant des tracts aux abords des zones commerciales et marchés forains, notamment à Saint-Paul et à Saint-Pierre.

Les motions de censure votées ce lundi

Pour rappel, ce lundi 20 mars doivent être votées les motions de censure déposées par le groupe LIOT et le groupe RN à l'Assemblée nationale, dans le but de contrer l'article 49.3 employé par le gouvernement pour faire adopter la réforme des retraites.

Ce dimanche, les députés PLR lors d'une conférence de presse, mais aussi les députés Jean-Hugues Ratenon et Nathalie Bassire, ont fait savoir qu'ils voteraient la motion du groupe LIOT.