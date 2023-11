Startup Week-end Réunion : 54 heures pour monter une startup spécialisée dans l'économie sociale et solidaire

Lancée vendredi, la 23ème édition du Startup Week-end se termine ce dimanche 26 novembre au Port et pour la cinquième année consécutive, les participants doivent présenter des projets innovants portant sur l'économie sociale et solidaire.

HA / ND •

Depuis vendredi, 120 participants sont lancés dans un véritable marathon dans le cadre de la 23ème édition du Startup Week-end, au Port.

L'objectif est de présenter un projet de startup en l'espace de 54 heures et pour la cinquième année consécutive, l'évènement se concentre sur la thématique de l'économie sociale et solidaire.

Plus que 10 équipes ce dimanche

Plus de 40 pitchs ont été présentés depuis le début du week-end et ce dimanche 26 novembre, il ne restait plus que 10 équipes.

"Ce ne sont pas les organisateurs qui choisissent, c'est vraiment le public qui choisit les projets sélectionnés", souligne Nahéma Omarjee, responsable événementiel au sein de l'association Webcup.

Faire émerger des projets à impact social important

"L'objectif est de faire émerger des projets à impact social important", poursuit-elle. "C'est vraiment un format bienveillant car pour un euro, les participants sont coachés et ils peuvent avoir une véritable expertise de leur idée et faire en sorte que cette idée devienne un véritable projet. Ils gagnent donc en un week-end, ce qu'ils auraient fait en six mois ou un an seuls chez eux".

Un projet pour accompagner personnes atteintes d'Alzheimer

Composée de sept personnes, l'équipe de Sandrine Nallatamby figure parmi les projets sélectionnés pour la dernière ligne droite.

Aidante familiale pour sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer, cette dernière a pour idée de créer "une petite structure non médicalisée de petite taille" pour les personnes souffrant de cette maladie neurodégénérative.

La 23ème édition du Startup Week-end se termine ce dimanche 26 novembre au Port • ©Willy Fontaine

Dans le cadre de ce projet baptisé Kaz Joli Coeur, "ces personnes seraient accompagnées 24h/24 par des assistantes de vie dans un environnement bienveillant et sécurisé, comme à la maison", détaille-t-elle.

"Aujourd'hui, ce type d'habitat pour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer n'existe pas à La Réunion", défend celle qui s'inspire de ce qui existe déjà dans l'Hexagone et qui aurait besoin de 250 000 euros de subventions pour lancer son ambitieux projet.

Des projets montés de A à Z

Parmi les participants figure aussi Isabelle Fargier. Elle est la porteuse d'un projet baptisé "La Conciergerie", dont le but est de "créer un pont entre Mayotte et La Réunion" afin de faciliter le déplacement des Mahorais souhaitant se faire soigner au CHU de La Réunion.

Dans le cadre du Startup Week-end, elle a rencontré Guillaume Bénard, apprenti commercial en BTS, qui l'aide à monter son projet. "A deux, c'est beaucoup plus rapide", défend celui qui a travaillé sur le business plan de la potentielle startup.

Tous les profils sont les bienvenus pour contribuer à développer un projet et l'objectif est de convaincre son auditoire en une poignée de minutes.