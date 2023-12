Toute une chaîne de solidarité mobilisée pour le Noël des sans-abris au Port

Ce mardi 12 décembre, le Comité des chômeurs et mal-logés du Port a organisé le Noël des sans-abris au Port. Au programme, repas de partage, animations musicales et distribution de cadeaux pour les 150 bénéficiaires présents.

Un repas chaud, des letchis et des cadeaux. Comme tous les ans, les membres bénévoles du Comité des chômeurs et mal-logés du Port ont organisé une journée animée en faveur des personnes les plus démunies.

150 personnes ont bénéficié de cet élan de solidarité, dont une cinquantaine de sans-abris et de chômeurs.



Une chaîne de solidarité

L'événement qui a nécessité trois mois de préparation, a mobilisé plusieurs partenaires. Des bénévoles d'association, des collectivités, des entreprises, des artisans, et même des collégiens. En effet, le collège Titan a récolté près de 500 euros pour cette journée spéciale.

“C’est une journée exceptionnelle et festive. On veut apporter de la chaleur humaine”, affirme Maryse Dach, présidente du comité qui a mobilisé une vingtaine de bénévoles pour l'occasion. Les personnes présentes se sont réunies autour d’un arbre de Noël pour échanger et partager un moment de convivialité.

Journée conviviale pour le Noël des sans-abris au Port • ©Réunion La 1ère

Repas et cadeaux pour les sans-abris

Un repas de fête était à l'honneur. Au menu ce midi, une salade fraîcheur avec du saumon fumé, cari camarons, poulet pommes de terre et cari grenadier. Les plats ont été préparés gratuitement par “Stella Traiteur”. Pour le dessert, l’incontournable bûche de Noël était au rendez-vous, avec des pancakes et des citrons givrés.

C’était également l’occasion pour l’association de dresser son bilan annuel. Les animations musicales et la distribution des cadeaux aux enfants démunis de la ville ont rythmé cette journée de solidarité.

Dans les boîtes de cadeaux, des nécessaires de toilette et des produits d’hygiène, mais aussi des gourdes, des lampes torches, des vestes de pluie, des tee-shirts, des plaids et des casquettes.

Toute une chaîne de solidarité mobilisée pour le Noël des sans-abris au Port • ©Laurent Figon

Journée conviviale pour le Noël des sans-abris au Port • ©Réunion La 1ère