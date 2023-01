Un navire sri-lankais a accosté, ce samedi 14 janvier, vers 4h40, au Port, à La Réunion. A bord, 69 passagers dont sept femmes et six enfants, sont pris en charge par les autorités.

Ce navire était surveillé depuis plusieurs jours au large de La Réunion par les autorités.

L’embarcation est arrivée ce samedi 14 janvier au Grand port maritime de La Réunion. Elle a accosté tôt ce matin, à 4h40.

Un navire sri-lankais avec 69 migrants à bord a accosté au Port à La Réunion, samedi 14 janvier. • ©Imaz Press

Dont sept femmes et six enfants

L’embarcation IMULA 0532 CHW est arrivée au port accompagnée jusqu'au quai par la gendarmerie maritime.

La préfecture annonce que 69 passagers sont à bord, dont sept femmes et six enfants. Ces migrants sont actuellement pris en charge par les services de l’État pour leur bilan sanitaire et leur placement en zone d'attente.

"Ils feront ensuite l'objet d'entretiens avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour statuer sur leur admission au séjour", ajoute la préfecture de La Réunion.

Il s'agit du cinquième navire sri-lankais qui arrive à La Réunion depuis 2022.