La Possession : la première édition de la Foire aux oiseaux de La Réunion se tient ce week-end

La première édition de la Foire aux oiseaux de La Réunion est lancée demain, samedi 11 mai 2024. Tout au long du week-end, petits et grands peuvent découvrir les quelque 1 300 oiseaux présentés.

Organisée par le club des Estrildidés de La Réunion (CER), en partenariat avec la ville de la Possession, cette foire vise à faire découvrir au public une large variété d'espèces d'oiseaux de cage et de concours. L'objectif est de permettre aux visiteurs d'en apprendre plus sur eux.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

La Foire aux oiseaux ouvre ses portes ce samedi 11 mai à la Possession. Tout au long du week-end, les visiteurs sont attendus au gymnase François Mitterrand. Reportage • ©Réunion la 1ère

Au gymnase François Mitterrand, une belle exposition d'oiseaux sera présentée. Parmi les temps forts de cette foire, une bourse aux oiseaux pour ceux qui souhaitent en acheter et plusieurs stands avec du miel, des fleurs et des graines. Des animations musicales viennent rythmer le tout.

Au sein du gymnase, des volières sont installées, avec des rangées d'oiseaux différents, notamment des becs d'argent et des diamants à longue queue de heck.

C’est l’occasion pour les amoureux d’oiseaux et passionnés d’oiseaux de venir s’acheter un oiseau et prendre des renseignements avec l’éleveur.

Le but de cette foire est de présenter les différentes espèces d'oiseaux de cage qui existent. Au total, plus de 1 300 oiseaux sont présents.

Vous allez retrouver tout type d’oiseaux, c’est-à-dire les Canaries couleurs, les Canaries posture, les petits oiseaux exotiques et bien sûr, les becs crochus avec des petits inséparables et quelques petites perruches. Pour les éleveurs, ça leur permet justement de vendre leur surplus d’élevage, car il y a des oiseaux que l’on va garder pour les compétitions à venir, et il y a des oiseaux qui correspondent pas forcément aux standards.

Les oiseaux présents passent tous par l'étape incontournable du contrôle sanitaire, sous l'oeil avisé du vétérinaire.

Déjà, on regarde l’aspect l’extérieur physique. S’ils présentent des symptômes, on regarde s’ils sont ébouriffés, ça c’est la première chose. On regarde s’il n’y a pas de parasite externe au niveau des pattes ou au niveau du bec, et après on les vaccine aussi contre certaines maladies, qui sont dangereuses, transmissibles aux autres oiseaux.