NRL : le conseil d'Etat annule le schéma départemental des carrières

NRL : le conseil d'Etat annule le schéma de carrière 2014

Le Conseil d'Etat a tranché, les sites de Bois Blanc, Bellevue, Dioré et l'Hermitage sont définitivement exclus du schéma départemental des carrières (SDC), rapporte le Quotidien. Cette décision annoncé hier annule le SDC de 2014. Résultat : toutes les recherches et les expertises sont à refaire et cela pourrait prendre plusieurs mois.Un revers de taille pour la Région Réunion et le chantier de la nouvelle route du littoral, notamment concernant la digue où près de 9 millions de roches massives sont nécessaires.Cette décision de justice fait suite à l'arrêt de la Cours d'Appel de Bordeaux du 29 mai 2018, qui déjà annulait le Schéma Départemental des Carrières de 2014. Une décision confirmée hier par le Conseil d'Etat puisque le SDC 2014 est définitivement annulé.La livraison de la nouvelle route du littoral était prévue en 2020, puis repousser en 2021. Ce revirement de situation risque encore d'augmenter le retard de construction.