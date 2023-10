Triple meurtre de La Possession : "Mon client évoque une grosse colère", "Il a beaucoup de mal à réaliser ce qu'il s'est passé"

Comment expliquer la succession de meurtres et d'agressions commises par Abraham B., 39 ans, entre le chemin Boeuf Mort et le centre-ville de La Possession, samedi ? "Mon client évoque une grosse colère mais je ne peux pas vous dire si c'est une colère pathologique ou pas", réagit Me Judith Baumont, son avocate qui pointe du doigt ses antécédents psychiatriques.

Harry Amourani

La Réunion est encore sous le choc au lendemain du triple homicide survenu samedi matin à La Possession, entre une maison du chemin Boeuf Mort et la rue Sarda Garriga en centre-ville.

Abraham B., le meurtrier présumé, se trouve en garde à vue depuis son interpellation réalisée par les gendarmes du GIGN dans l'agence bancaire où il a pris en otage puis tué un agent d'entretien.

En garde à vue depuis plus de 24 heures

L'homme de 39 ans qui est aussi mis en cause pour le meurtre de sa mère de 69 ans et de sa petite cousine de cinq ans, en plus d'avoir renversé plusieurs autres personnes en voiture, a vu sa garde à vue être prolongée ce dimanche 29 octobre, nous a confirmé son avocate, Me Judith Baumont.

Pour rappel, une enquête a été ouverte pour assassinats et tentatives d'assassinats. Et selon Me Baumont, Abraham B. s'expliquerait sur ces faits en évoquant "une colère débordante qui n'a pas été maîtrisée".

Abraham B. a été interpellé après avoir tué un agent d'entretien dans cette agence bancaire, mais aussi sa mère de 69 ans et sa nièce de cinq ans • ©Imaz Press réunion

La santé mentale du suspect au coeur du dossier

"Mon client évoque une grosse colère mais je ne peux pas vous dire si c'est une colère pathologique ou pas", indique-t-elle.

"On est au tout début de l'enquête, poursuit Me Baumont. Ca fait un peu plus de 24 heures qu'il est en garde à vue mais effectivement l'état de santé mentale de mon client va être au coeur de la discussion juridique qui va suivre".

Interné à plusieurs reprises à l'EPSMR

Au cours des premières heures d'auditions, Abraham B. a confirmé qu'il avait déjà été placé à plusieurs reprises en hôpital psychiatrique pendant sa jeunesse et que son dernier placement à l'EPSMR remontait à une quinzaine d'années

"Pour l'instant, il n'y a eu aucune expertise psychiatrique réalisée, précise encore Me Baumont. On ne dispose que des informations que mon client veut bien livrer mais dans un temps très court de garde à vue qui ne permet pas nécessairement des expertises poussées à ce stade et encore moins des investigations auprès de l'EPSMR où il a pu être placé".

Me Judith Baumont est l'avocate d'Abraham B., l'auteur présumé du triple homicide de La Possession • ©Alexandra Pech

Le meurtrier présumé jugé "très coopératif"

Selon Me Baumont, Abraham B. "a beaucoup de mal à réaliser ce qu'il s'est passé". "Les choses se sont beaucoup enchaînées pour lui. Il a été interpellé de manière assez musclée, placé en garde à vue, il y a déjà de nombreuses heures d'auditions et il n'a pas connaissance forcément de tous les éléments du dossier".

"Nous n'avons pu nous entretenir qu'une demi-heure, je ne pense pas qu'il ait véritablement conscience, à ce stade, de la gravité extrême de ce qui s'est passé", conclut l'avocate qui précise par ailleurs que le suspect serait "très coopératif".

"Il s'exprime assez longuement et de manière assez détaillée sur ce qu'il s'est passé". Le conseil indique qu'après sa probable mise en examen, demain lundi, les expertises psychiatriques qui seront réalisées donneront davantage de précisions sur les suites judiciaires de ce dossier.